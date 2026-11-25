گروه استان‌ها - رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از جذب و استقرار ۲۳ پزشک متخصص در این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه خدمات تخصصی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به سایر شهرها از اهداف این اقدام است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «اسماعیل فرخی» رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین، در گفت‌وگو با رسانه‌های استان، گفت: دانشکده علوم پزشکی اسفراین در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای حوزه سلامت، موفق به جذب ۲۳ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف پزشکی شده است.

وی افزود: متخصصان جذب‌شده در حوزه‌های داخلی، قلب، طب اورژانس، اطفال، جراحی عمومی، زنان و زایمان، ارتوپدی، مغز و اعصاب، چشم‌پزشکی، اورولوژی، رادیولوژی، پوست، آسیب‌شناسی و روان‌پزشکی فعالیت خواهند کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به محل فعالیت این پزشکان تصریح کرد: متخصصان جدید در بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین و کلینیک تخصصی شهرستان مستقر شده‌اند تا دسترسی شهروندان به خدمات پزشکی تخصصی تسهیل شود.

فرخی خاطرنشان کرد: جذب این ظرفیت‌های علمی و تخصصی، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در شهرستان است.

وی تأکید کرد: هدف‌گذاری مجموعه علوم پزشکی این است که اسفراین به قطبی برای ارائه خدمات تخصصی تبدیل شود و با تقویت زیرساخت‌های درمانی و تأمین نیروی انسانی متخصص، نیاز بیماران به سفر درمانی به سایر شهرها به حداقل برسد.