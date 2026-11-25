جذب ۲۳ پزشک متخصص در اسفراین؛ خدمات درمانی تخصصی در شهرستان توسعه مییابد
گروه استانها - رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از جذب و استقرار ۲۳ پزشک متخصص در این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه خدمات تخصصی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به سایر شهرها از اهداف این اقدام است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «اسماعیل فرخی» رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین، در گفتوگو با رسانههای استان، گفت: دانشکده علوم پزشکی اسفراین در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای حوزه سلامت، موفق به جذب ۲۳ پزشک متخصص در رشتههای مختلف پزشکی شده است.
وی افزود: متخصصان جذبشده در حوزههای داخلی، قلب، طب اورژانس، اطفال، جراحی عمومی، زنان و زایمان، ارتوپدی، مغز و اعصاب، چشمپزشکی، اورولوژی، رادیولوژی، پوست، آسیبشناسی و روانپزشکی فعالیت خواهند کرد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به محل فعالیت این پزشکان تصریح کرد: متخصصان جدید در بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین و کلینیک تخصصی شهرستان مستقر شدهاند تا دسترسی شهروندان به خدمات پزشکی تخصصی تسهیل شود.
فرخی خاطرنشان کرد: جذب این ظرفیتهای علمی و تخصصی، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در شهرستان است.
وی تأکید کرد: هدفگذاری مجموعه علوم پزشکی این است که اسفراین به قطبی برای ارائه خدمات تخصصی تبدیل شود و با تقویت زیرساختهای درمانی و تأمین نیروی انسانی متخصص، نیاز بیماران به سفر درمانی به سایر شهرها به حداقل برسد.
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