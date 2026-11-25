فعالیت سه صرافی رمزارزی نیک پرداخت، بیت میت و ریون اکس با تایید دادستانی به دلیل اخلال در نظام اقتصادی متوقف شد.



به گزارش تابناک، فعالیت سه صرافی رمزارزی نیک پرداخت، بیت میت و ریون اکس به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور متوقف شده است.

این اقدام در پی تأیید اخلال فعالیت این صرافی‌ها بر اساس بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی از سوی دادستانی کل کشور صورت گرفته است.

بر اساس این تأییدیه، اخلال فعالیت این سه مجموعه در چارچوب مقررات قانونی مربوط به نظام بانکی و مالی کشور احراز شده و فعالیت آنها متوقف شده است.

منبع: تسنیم

