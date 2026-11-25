

به گزارش تابناک، لایحه ممنوعیت پخش اذان در اراضی اشغالی که توسط حزب ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به کنست ارائه شده بود، از سوی نمایندگان اسراییلی رد شد. به گزارش تابناک،که توسط حزبوزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بهارائه شده بود، از سوی نمایندگان اسراییلی رد شد.

این لایحه قرار بود استفاده از بلندگوها را در مساجد موجود در مناطق اشغالی ۱۹۴۸ محدود کند.

پس از رد این لایحه جنجالی صحن علنی این نهاد متشنج شد که به درگیری لفظی میان ایتمار بن‌گویر و هیئت رئیسه کنست انجامید.

ایتان گینزبورگ معاون رئیس کنست، خطاب به بن‌گویر گفت: فوراً از صحن علنی خارج شو؛ شما کنست را به مسخره گرفته‌اید.

بن‌گویر نیز، در واکنش به این اخراج با لحنی توهین‌آمیز به گینزبورگ پاسخ داد: برو پی کارت، احمق.

منبع: العالم

