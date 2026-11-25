ماجرای یک مهندس ایرانی در کانادا به صدور حکمی علیه یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان منجر شد. دادگاه حقوق بشر استان انتاریو کانادا اعلام کرد شرکت آمازون در جریان استخدام یک مهندس نرم‌افزار ایرانی در تورنتو، به دلیل تابعیت ایرانی او مرتکب تبعیض شده است؛ حکمی که علاوه بر پرداخت غرامت مالی، آمازون را ملزم به اصلاح سیاست‌های استخدامی خود کرده است.





به گزارش تابناک، این پرونده از سال ۲۰۱۹ آغاز شد؛ زمانی که محمد اولیا، مهندس نرم‌افزاری که از ایران به کانادا مهاجرت کرده و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی خود را از دانشگاه تورنتو دریافت کرده بود، مورد توجه یکی از استخدام‌کنندگان شرکت آمازون قرار گرفت.

اولیا در آن زمان دارای مجوز کار آزاد و معتبر در کانادا بود؛ مجوزی که به او اجازه می‌داد بدون نیاز به حمایت یک کارفرمای مشخص، در این کشور مشغول به کار شود. او پس از تماس اولیه مسئول استخدام آمازون، برای موقعیت شغلی مهندسی نرم‌افزار درخواست داد و مراحل مصاحبه را پشت سر گذاشت.

اما در شرایطی که روند استخدام ظاهراً به‌خوبی پیش می‌رفت، مسئله تابعیت ایرانی او به مانعی جدی تبدیل شد. آمازون روند جذب این مهندس را متوقف کرد؛ تصمیمی که بعدها موضوع شکایت حقوقی او قرار گرفت.

اولیا معتقد بود شرکت آمازون به دلیل ایرانی بودن تابعیتش، او را از فرصت شغلی محروم کرده است؛ در حالی که از نظر قانونی اجازه کار در کانادا را داشت و صلاحیت حرفه‌ای او نیز در مراحل استخدام بررسی شده بود.

او در شکایت خود به دادگاه حقوق بشر انتاریو تأکید کرد که این اتفاق تنها یک اختلاف شخصی بر سر استخدام نیست، بلکه بخشی از مشکلی گسترده‌تر است که ایرانیان هنگام ورود به بازار کار برخی شرکت‌های بین‌المللی با آن مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که در آن، حتی داشتن تحصیلات دانشگاهی معتبر، تخصص حرفه‌ای و مجوز قانونی کار نیز ممکن است نتواند مانع تأثیرگذاری تابعیت بر تصمیم کارفرما شود.

حکم دادگاه علیه آمازون؛ ۱۵ هزار دلار غرامت

پس از طی روندی حقوقی که حدود شش سال به طول انجامید، دادگاه حقوق بشر انتاریو در حکمی اعلام کرد آمازون در این پرونده مرتکب تبعیض شده است.

بر اساس حکم صادرشده، آمازون باید مبلغ ۱۵ هزار دلار کانادا به محمد اولیا بابت لطمه واردشده به شأن انسانی، احساسات و احترام به نفس او پرداخت کند.

اما بخش مهم‌تر حکم، به اصلاح ساختارهای داخلی شرکت مربوط می‌شود. دادگاه آمازون را موظف کرده است سیاست‌های استخدامی‌ای را که تبعیض‌آمیز تشخیص داده شده‌اند اصلاح کند. همچنین بخش منابع انسانی آمازون در انتاریو باید دوره‌های آموزشی مرتبط با حقوق بشر و مقابله با تبعیض را پشت سر بگذارد.

اهمیت این حکم در آن است که حمایت‌های قانونی در استان انتاریو صرفاً به افرادی که استخدام شده‌اند محدود نمی‌شود؛ بلکه متقاضیان شغل نیز از حق برخورداری از رفتار برابر در فرآیند جذب و استخدام برخوردارند.

به بیان دیگر، یک شرکت نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که فردی هنوز کارمند آن نشده است، او را از حمایت‌های قانونی در برابر تبعیض محروم کند.

پاسخ آمازون و سرنوشت مهندس ایرانی

شرکت آمازون در واکنش به این پرونده اعلام کرده است که خود را متعهد به استخدام عادلانه، فراگیر و رعایت قوانین کشورهای محل فعالیتش می‌داند. این شرکت همچنین گفته است رأی دادگاه را به‌دقت بررسی می‌کند و به تعهدات قانونی ناشی از آن پایبند خواهد بود.

آمازون پیش‌تر در دفاع از سیاست‌های استخدامی خود گفته بود که این سیاست‌ها با قوانین ایالات متحده مطابقت دارند و در فعالیت‌های این شرکت در کانادا نیز اعمال می‌شوند. با این حال، دادگاه انتاریو این استدلال را مانع بررسی مسئولیت شرکت بر اساس قوانین حقوق بشری کانادا ندانست.

محمد اولیا نیز در واکنش به رأی دادگاه گفته است برایش اهمیت زیادی دارد که نهاد قضایی، آنچه را بر او گذشته به‌عنوان تبعیض به رسمیت شناخته است. او تأکید کرده که می‌خواسته بر اساس توانایی حرفه‌ای و صلاحیتش برای انجام یک کار ارزیابی شود، نه کشوری که نام آن در شناسنامه یا مدارک تولدش ثبت شده است.

نکته جالب در سرنوشت این مهندس آن است که او پس از این ماجرا تابعیت کانادا را دریافت کرده و اکنون در شرکت‌های نوپای فناوری تورنتو فعالیت داشته و به سمت مدیریت مهندسی رسیده است.

این پرونده یک نکته مهم حقوقی و اجتماعی نیز دارد: قوانین ضدتبعیض در انتاریو، تابعیت، محل تولد و خاستگاه قومی را در شمار زمینه‌های حمایت‌شده قرار می‌دهند؛ هرچند برای برخی الزامات مرتبط با تابعیت استثناهای قانونی محدودی وجود دارد که باید متناسب با شرایط هر پرونده بررسی شوند.

پرونده محمد اولیا نشان می‌دهد که حتی شرکت‌هایی با ابعاد جهانی و ساختارهای پیچیده منابع انسانی نیز در برابر قوانین کشور محل فعالیت خود مصونیت ندارند. از سوی دیگر، این حکم برای مهاجران ایرانی و دیگر اتباع خارجی که با مجوز قانونی در کانادا زندگی و کار می‌کنند، یادآوری می‌کند که برخورداری از حقوق برابر در بازار کار، صرفاً به مرحله پس از استخدام محدود نیست.

شش سال طول کشید تا شکایت این مهندس ایرانی به نتیجه برسد، اما نتیجه آن فقط دریافت ۱۵ هزار دلار غرامت نبود؛ دادگاه شرکتی مانند آمازون را به تغییر رویه‌های استخدامی و آموزش کارکنان منابع انسانی ملزم کرد.