بزرگترین صرافی رمزارز جهان هدف بزرگترین سرقت تاریخ قرار گرفت

به گزارش تابناک، تا پنج‌شنبه شب در ایالات متحده، تیمی از شرکت‌های رمزارز موفق شدند حدود ۳ میلیارد دلار از غنیمت دزدیده شده را در میان نبردی شدید با هکرها برای یافتن و کنترل رمزارز مسدود کنند.

هکرها به کیف پول‌های دیجیتال نگهداری شده در بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، نفوذ کردند.

بایننس اواخر پنج‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این هک از طریق لپ‌تاپ یک مهندس انجام شده است، که به یک مهاجم اجازه داده تا به یک کانتینر سرویس دسترسی پیدا کند و تراکنش‌های برداشت غیرمجاز را انجام دهد.

بایننس اعلام کرد که تمام ضررها را از وجوه شرکت و یک صندوق دارایی‌های اضطراری، پوشش می‌دهد و افزود وجوه کاربران ایمن است. این صرافی ارز دیجیتال همچنین اعلام کرد که به طور موقت واریزها و برداشت‌ها را به حالت تعلیق درآورده تا بررسی‌های امنیتی تکمیل شود؛ مجوز آدرس آسیب دیده را لغو کرده و شرکای مجری قانون و اطلاعات بلاکچین را برای ردیابی و بازیابی وجوه استخدام کرده است.

تحلیلگران از میزان پولی که به سرقت رفته است، شوکه شدند.

شرکت ردیابی رمزارزهای TRM Labs، این سرقت را «بر اساس اطلاعات قوی درون و برون زنجیره‌ای» به یک واحد هک زبده کره شمالی نسبت داد.

چینالیسیس، یکی دیگر از شرکت‌های ردیابی رمزارزها، اعلام کرد که در حال رصد وجوه سرقت شده «در حال انتقال در چندین بلاکچین»، از جمله بیت‌کوین و اتریوم، است. سخنگوی چینالیسیس به سی‌ان‌ان گفت که این شرکت «اطمینان بالایی» دارد که کره شمالی پشت این هک بوده است.

اگر ثابت شود که کره شمالی مقصر است، برای مقامات اجرای قانون ایالات متحده و کارشناسان خصوصی تعجب چندانی نخواهد داشت. هکرهای کره شمالی به خاطر هک رکوردشکن قبلی رمزارزها، زمانی که گفته می‌شد ۱.۵ میلیارد دلار از صرافی بزرگ رمزارز بای‌بیت، سرقت کرده‌اند، مقصر شناخته شدند. در آن مورد، مهاجمان مبلغی معادل بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی سالانه گزارش شده کره شمالی را در عرض چند دقیقه به سرقت بردند.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان، به گفته مقامات فعلی و سابق آمریکا و کره جنوبی، تیم‌های هکری قدرتمند کره شمالی منبع اصلی درآمد این کشور هستند. طبق گزارش‌های سازمان ملل و شرکت‌های خصوصی، هکرهای مرتبط با پیونگ یانگ طی چند سال گذشته، میلیاردها دلار از بانک‌ها و شرکت‌های ارز دیجیتال سرقت کرده‌اند.

منبع: ایسنا