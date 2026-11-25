منابع خبری از حملات هوایی جنگنده‌های عربستان سعودی به استان حَجّه در شمال غرب یمن طی ۵ نوبت خبر دادند.

حملات هوایی تازه عربستان به شمال غرب یمن



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دولتی یمن «سبانت» ، هواپیماهای عربستان سعودی امروز در مجموع پنج حمله هوایی در منطقه عَبْس در استان حَجّه واقع در شمال غرب یمن انجام داده‌اند.

جزئیات بیشتری درباره اهداف این حملات و میزان خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است.