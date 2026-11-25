

به گزارش تابناک، بلومبرگ پیش‌تر گزارش داده بود که لهستان روز دوشنبه از متحدان خود در ناتو خواسته است رهگیری موشک‌های روسیه بر فراز اوکراین را در صورتی که به سمت قلمرو کشورهای عضو این ائتلاف در حرکت باشند، بررسی کنند.

تومچیک در پاسخ به پرسشی درباره این گزارش گفت نمی‌تواند آن را تایید کند اما افزود که این موضوع چندین ماه پیش مورد بحث قرار گرفته بود.

تومچیک در یک نشست خبری گفت: «ناتو به هیچ وجه از این اقدام حمایت نمی‌کند. چنین اقدامی مجموعه‌ای از پیچیدگی‌ها و مشکلات را ایجاد خواهد کرد.»

«ولادیسلاو کوسینیاک کامیش» وزیر دفاع لهستان ۲۰ نوامبر اعلام کرده بود که حریم هوایی این کشور از سوی یک پهپاد و دو موشک نقض شده است. او بدون ارائه مدرک مدعی شده بود که این تجهیزات منشا روسی داشته‌اند. دادستان‌های لهستان اعلام کردند سه موشک در خاک این کشور سقوط کرده‌اند.

«گئورگی میخنو» سفیر روسیه در لهستان روز سه‌شنبه به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد و یادداشت دیپلماتیکی حاوی اتهاماتی علیه روسیه دریافت کرد. سفیر روسیه این اتهامات را قاطعانه رد کرد و چنین ادعاهایی را که با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده‌اند، غیرقابل قبول خواند.