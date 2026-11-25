

به گزارش تابناک، محموله‌ای شامل ۲۱ هزار پنل خورشیدی با مجموع توان نامی ۱۵ مگاوات، طبق برنامه اعلام‌شده از سوی شرکت بین‌المللی جنگ خون هوا کیش، روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ در تالار فرعی بورس کالای ایران عرضه خواهد شد.

پنل‌های این محموله از برند «ترینا» هستند و هر پنل، توان نامی ۷۲۰ وات دارد. شرکت عرضه‌کننده اعلام کرده است که محموله نخست را در سه عرضه جداگانه با روش‌های نقدی، سلف و اعتباری شش‌ماهه ارائه خواهد کرد.

مشخصات اعلام‌شده برای عرضه هفتم آذر، شامل تعداد کل پنل‌ها، توان نامی هر پنل، برند، محل عرضه و سه روش فروش است. این محموله، نخستین عرضه پنل‌های خورشیدی شرکت جنگ خون هوا کیش در بورس کالا خواهد بود.

عرضه‌کننده همچنین اعلام کرده است که برای ادامه حضور در این بازار، پیگیری پذیرش محموله‌های دیگری را در برنامه دارد. این برنامه، پنل‌هایی از برندهای ترینا و لونگی را شامل می‌شود.

فرشته سبحانی، مدیرعامل شرکت، محموله‌های بعدی موردنظر را شامل ۹۹ هزار پنل برند ترینا و ۱۹ هزار و ۹۰۰ پنل برند لونگی اعلام کرده است. به گفته او، برنامه پذیرش و تهیه امیدنامه این محموله‌ها حداکثر تا ماه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

توان نامی ۷۲۰ وات که برای عرضه نخست اعلام شده است، مشخصه پنل‌های محموله ۲۱ هزار عددی است. اطلاعات ارائه‌شده درباره محموله‌های بعدی، به تعداد پنل‌ها و برند آنها مربوط می‌شود.

سبحانی در توضیح برنامه تأمین شرکت، از پیگیری عرضه سایر تجهیزات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز خبر داده است. او گفته است که علاوه بر اینورتر، تجهیزات دیگری از این حوزه در فرایند پذیرش برای عرضه در بورس کالا قرار دارند.

وی همچنین بورس کالا را از دیدگاه شرکت، بستری مناسب برای عرضه تجهیزات خورشیدی دانسته و کاهش واسطه‌گری و دسترسی مستقیم‌تر مصرف‌کنندگان نهایی را از دلایل انتخاب این مسیر عنوان کرده است.



