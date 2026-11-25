مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خبر داد؛
بیش از ۹۰ مدرسه استان به نیروگاه خورشیدی مجهز شدهاند
گروه استانها - مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، از اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی در بیش از ۹۰ مدرسه استان خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، سهمیه کردستان برای اجرای این طرح از کمتر از ۱۰۰ مدرسه به بیش از ۳۰۰ مدرسه افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «سیدفواد حسینی» مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای دانشآموز و فرهنگی و تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: آموزش و پرورش کردستان در روزهای اخیر میزبان معاون وزیر آموزش و پرورش بوده و این سفر با برگزاری دیدارها، بازدیدها و برنامههای مختلف، فرصت ارزشمندی برای پیگیری مسائل و مشکلات حوزه تعلیم و تربیت استان فراهم کرده است.
وی با اشاره به دستور کار این نشست، افزود: در این جلسه گزارشی از روند اجرای مصوبات نشست گذشته شورای آموزش و پرورش استان ارائه میشود و موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای آموزشی، توانمندسازی نیروی انسانی و حمایت از اشتغالزایی مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به یکی از مصوبات مهم جلسه گذشته در زمینه توسعه نیروگاههای خورشیدی در مدارس، گفت: استفاده از ظرفیت پشتبام مدارس برای تولید انرژی پاک، علاوه بر تأمین برق پایدار، بهویژه برای مدارس شبانهروزی، در راستای کاهش مشکلات ناشی از قطعی برق و همچنین تقویت پدافند غیرعامل دنبال میشود.
حسینی با بیان اینکه در ابتدا ۴۵۶ مدرسه برای اجرای این طرح معرفی شدند، تصریح کرد: پس از بررسیهای اولیه، با کمتر از ۱۰۰ مدرسه موافقت شده بود، اما با پیگیریهای انجامشده، حضور مسئولان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق و دستور استاندار کردستان، سهمیه استان به بیش از ۳۰۰ مدرسه افزایش یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیروگاههای خورشیدی با ظرفیتهای مختلف، از پنج تا ۵۰ کیلووات، در مدارس استان در حال اجراست و تجهیزات بیش از ۹۰ مدرسه نصب و راهاندازی شده و به شبکه برق متصل شدهاند. این مدارس هماکنون در حال تولید برق هستند.
حسینی با اشاره به ضرورت بررسی فنی مدارس برای نصب تجهیزات خورشیدی، خاطرنشان کرد: ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مأموریت دارد وضعیت سازهای و ظرفیت تحمل بار پشتبام مدارس را بررسی کند تا نصب پنلهای خورشیدی با رعایت ملاحظات فنی انجام شود.
وی افزود: همچنین با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، موضوع اتصال نیروگاههای خورشیدی مدارس به شبکه سراسری و فروش برق تولیدی مازاد به شبکه در دستور کار قرار گرفته و تفاهمنامههای لازم نیز در این زمینه انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در ادامه با اشاره به مصوبه مربوط به همکاری شهرداریها در توسعه نیروگاههای خورشیدی مدارس، گفت: مقرر شده است شهرداریهای استان با همکاری شوراهای اسلامی شهر، امکان اعمال تخفیفها و معافیتهای قانونی و کاهش هزینه عوارض و بهای خدمات مرتبط با این طرح را بررسی و نتایج را به شورای آموزش و پرورش شهرستانها و استان اعلام کنند.
وی با بیان اینکه مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده است، افزود: شهرداریها موظف شدهاند حداکثر ظرف ۱۵ روز نتایج بررسیهای خود را اعلام کنند.
حسینی همچنین از اجرای مصوبه مربوط به واگذاری رایگان زمین برای احداث مدارس در روستاها خبر داد و اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع بنیاد مسکن، در گذشته برخی زمینهای آموزشی با دریافت وجه واگذار میشد، اما با مساعدت استاندار و همکاری بنیاد مسکن استان، مقرر شد زمینهای مورد نیاز برای ساخت مدارس در کردستان بهصورت رایگان در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، مقدمات اجرای مصوبه فراهم شده و یک قطعه زمین در نزدیکی سقز تحویل گرفته شده است و پیگیریها برای واگذاری سایر زمینها نیز ادامه دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بهرهبرداری از املاک مازاد آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش، مقرر شده است با همکاری ادارهکل نوسازی مدارس، امکان بهرهبرداری تجاری از بخشهای مازاد و دارای ظرفیت املاک آموزشی، تا سقف ۱۰ درصد از املاک واجد شرایط و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی فراهم شود.
وی افزود: برای اجرای این مصوبه، تهیه نقشههای فنی و طی مراحل قانونی در کمیسیون ماده پنج ضروری است و همکاری شهرداریها در این زمینه میتواند به تأمین منابع مالی و رفع بخشی از نیازهای آموزش و پرورش کمک کند.
حسینی با قدردانی از همکاری شهرداریهای استان، بهویژه شهرداری سنندج، گفت: همراهی و حمایت شهرداریها در اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش، کمک قابل توجهی به این مجموعه کرده و در برخی موارد، ارزش این حمایتها به میلیاردها تومان میرسد.
وی در پایان با اشاره به دستور کار نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: بررسی الگوی مدارس تراز، توانمندسازی نیروی انسانی در قالب طرح سفر یادگیری، گزارش طرح شهید محمودوند و تسهیلات حمایتی اشتغالزایی از جمله موضوعاتی است که در این نشست مورد بررسی قرار میگیرد.
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