گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، از اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی در بیش از ۹۰ مدرسه استان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، سهمیه کردستان برای اجرای این طرح از کمتر از ۱۰۰ مدرسه به بیش از ۳۰۰ مدرسه افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «سیدفواد حسینی» مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: آموزش و پرورش کردستان در روزهای اخیر میزبان معاون وزیر آموزش و پرورش بوده و این سفر با برگزاری دیدارها، بازدیدها و برنامه‌های مختلف، فرصت ارزشمندی برای پیگیری مسائل و مشکلات حوزه تعلیم و تربیت استان فراهم کرده است.

وی با اشاره به دستور کار این نشست، افزود: در این جلسه گزارشی از روند اجرای مصوبات نشست گذشته شورای آموزش و پرورش استان ارائه می‌شود و موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های آموزشی، توانمندسازی نیروی انسانی و حمایت از اشتغال‌زایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به یکی از مصوبات مهم جلسه گذشته در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، گفت: استفاده از ظرفیت پشت‌بام مدارس برای تولید انرژی پاک، علاوه بر تأمین برق پایدار، به‌ویژه برای مدارس شبانه‌روزی، در راستای کاهش مشکلات ناشی از قطعی برق و همچنین تقویت پدافند غیرعامل دنبال می‌شود.

حسینی با بیان اینکه در ابتدا ۴۵۶ مدرسه برای اجرای این طرح معرفی شدند، تصریح کرد: پس از بررسی‌های اولیه، با کمتر از ۱۰۰ مدرسه موافقت شده بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، حضور مسئولان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق و دستور استاندار کردستان، سهمیه استان به بیش از ۳۰۰ مدرسه افزایش یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های مختلف، از پنج تا ۵۰ کیلووات، در مدارس استان در حال اجراست و تجهیزات بیش از ۹۰ مدرسه نصب و راه‌اندازی شده و به شبکه برق متصل شده‌اند. این مدارس هم‌اکنون در حال تولید برق هستند.

حسینی با اشاره به ضرورت بررسی فنی مدارس برای نصب تجهیزات خورشیدی، خاطرنشان کرد: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مأموریت دارد وضعیت سازه‌ای و ظرفیت تحمل بار پشت‌بام مدارس را بررسی کند تا نصب پنل‌های خورشیدی با رعایت ملاحظات فنی انجام شود.

وی افزود: همچنین با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، موضوع اتصال نیروگاه‌های خورشیدی مدارس به شبکه سراسری و فروش برق تولیدی مازاد به شبکه در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌های لازم نیز در این زمینه انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در ادامه با اشاره به مصوبه مربوط به همکاری شهرداری‌ها در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مدارس، گفت: مقرر شده است شهرداری‌های استان با همکاری شوراهای اسلامی شهر، امکان اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی و کاهش هزینه عوارض و بهای خدمات مرتبط با این طرح را بررسی و نتایج را به شورای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و استان اعلام کنند.

وی با بیان اینکه مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده است، افزود: شهرداری‌ها موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۱۵ روز نتایج بررسی‌های خود را اعلام کنند.

حسینی همچنین از اجرای مصوبه مربوط به واگذاری رایگان زمین برای احداث مدارس در روستاها خبر داد و اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع بنیاد مسکن، در گذشته برخی زمین‌های آموزشی با دریافت وجه واگذار می‌شد، اما با مساعدت استاندار و همکاری بنیاد مسکن استان، مقرر شد زمین‌های مورد نیاز برای ساخت مدارس در کردستان به‌صورت رایگان در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، مقدمات اجرای مصوبه فراهم شده و یک قطعه زمین در نزدیکی سقز تحویل گرفته شده است و پیگیری‌ها برای واگذاری سایر زمین‌ها نیز ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بهره‌برداری از املاک مازاد آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش، مقرر شده است با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس، امکان بهره‌برداری تجاری از بخش‌های مازاد و دارای ظرفیت املاک آموزشی، تا سقف ۱۰ درصد از املاک واجد شرایط و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی فراهم شود.

وی افزود: برای اجرای این مصوبه، تهیه نقشه‌های فنی و طی مراحل قانونی در کمیسیون ماده پنج ضروری است و همکاری شهرداری‌ها در این زمینه می‌تواند به تأمین منابع مالی و رفع بخشی از نیازهای آموزش و پرورش کمک کند.

حسینی با قدردانی از همکاری شهرداری‌های استان، به‌ویژه شهرداری سنندج، گفت: همراهی و حمایت شهرداری‌ها در اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش، کمک قابل توجهی به این مجموعه کرده و در برخی موارد، ارزش این حمایت‌ها به میلیاردها تومان می‌رسد.

وی در پایان با اشاره به دستور کار نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: بررسی الگوی مدارس تراز، توانمندسازی نیروی انسانی در قالب طرح سفر یادگیری، گزارش طرح شهید محمودوند و تسهیلات حمایتی اشتغال‌زایی از جمله موضوعاتی است که در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد.