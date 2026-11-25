گروه استان‌ها - نماینده مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان گفت: نباید فقر اقتصادی، کمبود معلم و فرسودگی مدارس مانع تحصیل و پیشرفت نسل آینده شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، ماموستا «فایق رستمی» امام جمعه سنندج و نماینده مجلس خبرگان رهبری، در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان که با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه علم و دانش در توسعه جوامع اظهار کرد: آموزش و پرورش تنها مرکز تعلیم و تربیت نیست، بلکه باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز توسعه، تولید، شناسایی ظرفیت‌ها و کشف استعدادهای کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از مدیران، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش، افزود: در سال‌های اخیر اقدامات و تحولات خوبی در حوزه آموزش و پرورش انجام شده است که جای تقدیر دارد، اما برای دستیابی به پیشرفت و تعالی بیشتر، باید توجه به مراکز علمی و آموزشی در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه سنندج با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) درباره جایگاه علم و دانش، بیان کرد: علم همچون بارانی است که زمین را زنده می‌کند و موجب حیات و شکوفایی انسان‌ها می‌شود. دانش و آگاهی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد.

رستمی با تأکید بر اینکه تقویت آموزش و پرورش به معنای تقویت تمام کشور است، گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از ظرفیت‌ها، استعدادها و منابع خدادادی فراوانی برخوردار است. با وجود این همه منابع و معادن، نباید کودکان و دانش‌آموزان به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل بازبمانند.

وی با بیان اینکه توجه به مسائل آموزشی نباید تنها به آموزش و پرورش محدود شود، افزود: دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مدارس در یک مسیر مشترک حرکت می‌کنند و تقویت همه این مراکز می‌تواند موجب ترقی، تعالی و پیشرفت کشور شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت رفع کمبودهای حوزه آموزش اظهار کرد: نباید با کمبود معلم مواجه باشیم و لازم است برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس برنامه‌ریزی شود. همچنین دانشجویان نباید دغدغه معیشت داشته باشند، چراکه آنان سرمایه‌های علمی و آینده‌سازان کشور هستند.

وی فرسودگی برخی مدارس را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و تصریح کرد: نباید اجازه دهیم کمبود فضای آموزشی و فرسودگی مدارس مانع پیشرفت دانش‌آموزان شود. تقویت زیرساخت‌های آموزشی و رفع مشکلات مدارس باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

رستمی در ادامه با تأکید بر ضرورت اخلاق‌مداری، دین‌مداری و خدمتگزاری در نظام آموزشی، گفت: مراکز علمی باید در کنار آموزش و تربیت، زمینه شناسایی ظرفیت‌های مادی، توسعه اقتصادی و شناخت استعدادهای جامعه را فراهم کنند.

وی با اشاره به جایگاه خدمت به مردم در آموزه‌های دینی، خاطرنشان کرد: پیامبران الهی برای هدایت و خدمت به مردم مبعوث شده‌اند و توجه به امور مردم، شنیدن مشکلات آنان، رسیدگی به مطالبات و تعامل با جامعه از وظایف مهم مسئولان است.

امام جمعه سنندج تأکید کرد: نگاه به علم و مراکز آموزشی نباید تنها به مسائل دینی محدود شود، بلکه علوم مختلف از جمله علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی نیز باید در خدمت جامعه و پیشرفت کشور باشند.