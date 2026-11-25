گروه استان‌ها - جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سروآباد با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برای کاهش جرائم علیه اشخاص و کنترل آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سروآباد در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه، به ریاست جهانی، رئیس دادگستری شهرستان و با حضور دادستان عمومی و انقلاب، امام جمعه، فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست، «عمران جهانی» رئیس دادگستری سروآباد با تشریح اهداف راهبردی دستگاه قضایی در تحقق عدالت همگانی و متوازن، به وظیفه ذاتی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی اشاره کرد.

وی با اشاره به فراوانی و اولویت‌بندی جرائم در شهرستان اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های وارده به دادگستری سروآباد طی یک سال اخیر مربوط به جرائم علیه اشخاص بوده است؛ موضوعی که کاهش آن نیازمند تلاش مضاعف دستگاه‌های فرهنگی و ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی است.

در ادامه، «هادی دهنوی» ، دادستان عمومی و انقلاب سروآباد، با تأکید بر نقش مؤثر روحانیت، آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان، تشکل‌های بسیجی و نهادهای مردمی در پیشگیری از جرائم، خواستار تقویت آموزش‌های اجتماعی با محوریت خویشتن‌داری، صبر و ازخودگذشتگی شد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی بدون برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و حضور میدانی دستگاه‌های فرهنگی نمی‌تواند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به موفقیت مطلوب دست یابد و همکاری همه دستگاه‌ها در چارچوب وظایف تخصصی خود ضروری است.

فرماندار سروآباد نیز با قدردانی از فعالیت‌های دستگاه قضایی شهرستان، تأمین امنیت و آسایش خانواده‌ها و جامعه را از الزامات مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان دانست.

وی هشدار داد: غفلت از فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه، می‌تواند جامعه را با هرج‌ومرج و تحمیل هزینه‌های سنگین مقابله با جرائم مواجه کند.

محور اصلی این نشست، تأکید بر این واقعیت بود که مقابله با آسیب‌های اجتماعی و کاهش جرائم، صرفاً بر عهده دستگاه قضایی نیست و تحقق پیشگیری مؤثر، نیازمند حضور فعال و هماهنگ نهادهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اجرایی در سطح جامعه است.