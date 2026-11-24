گروه استان‌ها ـ فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری ۱۰ سارق و ۵ مالخر در جریان اجرای طرح مقابله با سرقت از اماکن خصوصی خبر داد و گفت: متهمان به ارتکاب ۵۹ فقره سرقت در سطح استان اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، اظهار کرد: در راستای مقابله با پدیده سرقت و دستگیری سارقان، به‌ویژه سارقان سابقه‌دار، طرح شناسایی و دستگیری سارقان اماکن خصوصی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی از محل وقوع سرقت‌ها، سرنخ‌هایی از دست داشتن چند سارق سابقه‌دار در این سرقت‌ها به دست آوردند و پس از هماهنگی قضایی، برای دستگیری آنان به مخفیگاه‌هایشان اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: تیم‌های عملیاتی پلیس در چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۱۰ سارق را دستگیر کردند و مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه را نیز از مخفیگاه متهمان کشف کردند.

سردار الهی با اشاره به اعتراف متهمان به ۵۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح استان بیان کرد: در جریان این عملیات، ۵ مالخر نیز دستگیر شدند که به همراه سایر متهمان برای رسیدگی به پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.