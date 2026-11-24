گروه استان‌ها ـ گاهی ارزش یک پزشک را نه فقط در مهارت و تخصص پزشکی، بلکه در رفتار انسانی، احترام به بیمار و احترامی که برای خانواده‌های آنان قائل است، می‌توان شناخت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «شاهرخ ابن الرسولی» از پزشکان بیمارستان توحید سنندج، نمونه‌ای از این رفتار انسانی است؛ پزشکی که حتی در جریان انجام وظایف تخصصی خود، احترام به بیمار و ارباب‌رجوع را فراموش نمی‌کند و برای پاسخگویی و احترام به مراجعان، از اتاق عمل خارج می‌شود؛ رفتاری که شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسد، اما برای بیماری که نگران سلامتی خود و خانواده‌اش است، معنایی فراتر از یک برخورد معمولی دارد.

در روزگاری که بیماران علاوه بر درد و رنج بیماری، با نگرانی‌های روحی و دغدغه‌های فراوان روبه‌رو هستند، برخورد صمیمانه و مسئولانه پزشکان می‌تواند بخشی از بار روانی آنان را کاهش دهد.

دکتر ابن‌الرسول با این رفتار ارزشمند نشان می‌دهد که پزشکی تنها به درمان جسم محدود نمی‌شود؛ گاهی یک برخورد محترمانه، چند کلمه محبت‌آمیز و توجه به شأن و کرامت بیمار، خود بخشی از مسیر درمان است.

بی‌تردید، جامعه پزشکی سرمایه‌ای ارزشمند برای سلامت مردم است و پزشکانی که در کنار تخصص، اخلاق حرفه‌ای و مهربانی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند، شایسته قدردانی و معرفی هستند.

مهربانی را هدیه کنیم؛ گاهی احترام و انسانیت، بهترین نسخه‌ای است که می‌توان برای آرامش یک بیمار تجویز کرد.