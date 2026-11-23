گروه استان‌ها - در جریان بازدید نمایندگان کامیاران در مجلس شورای اسلامی، از بیمارستان در دست احداث این شهرستان، آخرین وضعیت اجرایی این پروژه بررسی و بر تسریع در اخذ مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل آن تأکید شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «سالار مرادی» و «محسن فتحی» نمایندگان مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، به همراه فرماندار کامیاران و «شعله شاه‌غیبی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، از پروژه بیمارستان در دست احداث این شهرستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی و روند پیشرفت آن قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این بازدید، پروژه بیمارستان جدید کامیاران با وجود آغاز عملیات اجرایی، تاکنون موفق به اخذ مجوز ماده ۲۳ و تکمیل فرآیندهای قانونی تصویب طرح نشده و در حال حاضر تنها حدود ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در این بازدید عنوان شد که طی دو سال گذشته پیگیری‌های مستمری برای اخذ مجوزهای قانونی و تکمیل فرآیندهای اداری و فنی این پروژه انجام شده است؛ چراکه صدور مجوزهای لازم، پیش‌نیاز اصلی تأمین و تخصیص اعتبارات از منابع مختلف و فراهم شدن زمینه ادامه عملیات اجرایی و تکمیل بیمارستان به شمار می‌رود.

همچنین بر ضرورت تسریع در روند اخذ مجوز ماده ۲۳ و هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های مسئول تأکید شد تا پس از طی مراحل قانونی، امکان استفاده از ظرفیت‌های اعتباری ملی و سایر منابع مالی برای ادامه ساخت و تکمیل این پروژه مهم درمانی فراهم شود.

بیمارستان جدید کامیاران از طرح‌های مهم زیرساختی حوزه سلامت شهرستان به شمار می‌رود که تکمیل آن می‌تواند زمینه ارتقای سطح خدمات درمانی، توسعه امکانات تخصصی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند.