معاون هماهنگ کننده سپاه بیتالمقدس کردستان در گفتوگو با تابناک خبر داد؛
بیش از یکهزار و ۱۰۰ برنامه در هفته بسیج در کردستان اجرا میشود + فیلم
گروه استانها ـ معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان از اجرای بیش از یکهزار و ۱۰۰ برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: اعزام گروههای جهادی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و توزیع بستههای معیشتی از جمله برنامههای سپاه در راستای خدمترسانی به مردم و محرومیتزدایی است.
سردار «سعید شعبانی» معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، در حاشیه تجمع شبانه مردم شهرستان قروه در حمایت از ایران اسلامی، با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: سپاه بیتالمقدس استان کردستان بهعنوان یک نهاد فرهنگی، در مناسبتهای ملی و مذهبی برنامههای متنوع و اثرگذاری را برنامهریزی و اجرا میکند.
وی افزود: امسال نیز در هفته بسیج، بیش از یکهزار و ۱۰۰ برنامه مختلف در سطح شهرستانها، حوزههای مقاومت، پایگاههای بسیج، مدارس و دانشگاههای استان برنامهریزی شده که هماکنون در حال اجراست.
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان با اشاره به اولویتهای بسیج در حوزه مردمیاری و محرومیتزدایی تصریح کرد: اعزام گروههای بهداشتی و درمانی برای ارائه خدمات رایگان به مناطق کمبرخوردار، توزیع بستههای معیشتی میان خانوادههای نیازمند و اعزام گروههای جهادی برای اجرای طرحهای عمرانی از جمله برنامههایی است که با مشارکت بسیج سازندگی سپاه و دستگاههای خدماترسان دنبال میشود.
شعبانی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با اجرای این برنامهها در خدمت مردم و ولینعمتان خود باشیم و گامی بلند در مسیر خدمترسانی و رفع محرومیت از مناطق مختلف استان برداریم.
وی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره پیام هفته بسیج به دشمنان ایران اسلامی گفت: پیام من به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که تا زمانی که فرهنگ بسیج و تفکر بسیجی در این کشور طنینانداز باشد، دشمنان ما راه به جایی نخواهند برد.
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان تأکید کرد: ملت بزرگ و رشید ایران با تکیه بر تفکر بسیجی و روحیه جهادی، انشاءالله از همه مسائل، مشکلات، تهدیدها و جنگها پیروز و سربلند بیرون خواهد آمد.
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