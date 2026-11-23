گروه استان‌ها ـ میدان آزادی سنندج در دویست‌وشصت‌وهشتمین شب متوالی، بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ حضوری که با همراهی اقشار مختلف مردم و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران همراه شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، شامگاه دوشنبه، مردم سنندج در ادامه گردهمایی‌های شبانه خود، با حضور در میدان آزادی، حمایت و همراهی خود را با ایران اسلامی اعلام کردند.

در این اجتماع، شهروندان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهایی، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، انسجام اجتماعی و دفاع از استقلال و امنیت کشور تأکید کردند.





حضور خانواده‌ها، جوانان و دیگر اقشار مردم در کنار یکدیگر، فضای میدان آزادی را به صحنه‌ای از همدلی و همراهی تبدیل کرد؛ اجتماعی که با گذشت ۲۶۸ شب، همچنان به عنوان یکی از جلوه‌های حضور مردمی در مرکز استان کردستان ادامه دارد.

مردم سنندج در این گردهمایی بار دیگر نشان دادند که میدان آزادی، در کنار کارکرد اجتماعی خود، محلی برای بیان دیدگاه‌ها و اعلام حمایت آنان از ایران اسلامی است؛ حضوری که استمرار آن در شب‌های متوالی، از تداوم این حرکت مردمی حکایت دارد.