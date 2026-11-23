گروه استان‌ها ـ معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان از اجرای بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: اعزام گروه‌های جهادی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و توزیع بسته‌های معیشتی از جمله برنامه‌های سپاه در راستای خدمت‌رسانی به مردم و محرومیت‌زدایی است.

سردار «سعید شعبانی» معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در حاشیه تجمع شبانه مردم شهرستان قروه در حمایت از ایران اسلامی، با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: سپاه بیت‌المقدس استان کردستان به‌عنوان یک نهاد فرهنگی، در مناسبت‌های ملی و مذهبی برنامه‌های متنوع و اثرگذاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.





وی افزود: امسال نیز در هفته بسیج، بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ برنامه مختلف در سطح شهرستان‌ها، حوزه‌های مقاومت، پایگاه‌های بسیج، مدارس و دانشگاه‌های استان برنامه‌ریزی شده که هم‌اکنون در حال اجراست.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به اولویت‌های بسیج در حوزه مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی تصریح کرد: اعزام گروه‌های بهداشتی و درمانی برای ارائه خدمات رایگان به مناطق کم‌برخوردار، توزیع بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های نیازمند و اعزام گروه‌های جهادی برای اجرای طرح‌های عمرانی از جمله برنامه‌هایی است که با مشارکت بسیج سازندگی سپاه و دستگاه‌های خدمات‌رسان دنبال می‌شود.

شعبانی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای این برنامه‌ها در خدمت مردم و ولی‌نعمتان خود باشیم و گامی بلند در مسیر خدمت‌رسانی و رفع محرومیت از مناطق مختلف استان برداریم.

وی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره پیام هفته بسیج به دشمنان ایران اسلامی گفت: پیام من به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که تا زمانی که فرهنگ بسیج و تفکر بسیجی در این کشور طنین‌انداز باشد، دشمنان ما راه به جایی نخواهند برد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان تأکید کرد: ملت بزرگ و رشید ایران با تکیه بر تفکر بسیجی و روحیه جهادی، ان‌شاءالله از همه مسائل، مشکلات، تهدیدها و جنگ‌ها پیروز و سربلند بیرون خواهد آمد.



