گروه استان‌ها - مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش دانشجویان و دانشگاهیان در آینده کشور گفت: دانشجویان و نخبگان نباید وظایف خود را صرفاً به کسب علم و پژوهش محدود کنند، بلکه باید با بصیرت، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به آرمان‌های شهدا، در مسیر پیشرفت و صیانت از ارزش‌های کشور نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، حجت‌الاسلام و المسلمین «طه توکلی» ، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در اجلاسیه شهدای دانشجوی استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو اظهار کرد: شهدا برای پاسداری از ارزش‌های دینی و صیانت از هویت، عزت و استقلال این سرزمین از جان خود گذشتند و خانواده‌های معظم آنان نیز سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند که باید جایگاه و منزلتشان همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل بسیج دانشجویی و بسیج طلاب افزود: امام خمینی(ره) با صدور فرمان تشکیل این مجموعه‌ها، بر ضرورت حضور نیروهای جوان، آگاه، متعهد و مطالبه‌گر در عرصه‌های مختلف تأکید کردند؛ چراکه جامعه برای حرکت در مسیر پیشرفت به جوانانی نیاز دارد که در کنار دانش و تخصص، از بصیرت و احساس مسئولیت برخوردار باشند.

فرهنگ بسیجی؛ فراتر از یک تشکیلات

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه فرهنگ بسیجی به معنای حضور آگاهانه در صحنه و آمادگی برای فداکاری در مسیر حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: بسیجی فردی بصیر، مسئولیت‌پذیر و آماده ایفای نقش در شرایط مختلف است و دانشجو نیز به‌عنوان جوینده علم باید برای ساختن آینده کشور و پیشرفت جامعه تلاش کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین توکلی با اشاره به نقش‌آفرینی دانشجویان، استادان و طلاب در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: حضور اقشار مختلف مردم در عرصه دفاع از کشور و پشتیبانی از نظام، بیانگر پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب و اهمیت سرمایه اجتماعی در حفظ انسجام و اقتدار ملی است.

سه قاعده برای تحلیل تحولات اجتماعی و سیاسی

وی در ادامه با طرح سه قاعده تحلیلی برای تبیین تحولات و مناسبات اجتماعی و سیاسی، نخستین قاعده را رابطه کنش و واکنش دانست و گفت: هر اقدامی واکنشی به دنبال دارد و حضور و ایستادگی مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدها نیز واکنش‌هایی را در طرف مقابل ایجاد کرده است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، دومین قاعده را فرسایش باطل عنوان کرد و افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، باطل از اصالت و ماندگاری برخوردار نیست و آنچه بر پایه حق و حق‌طلبی شکل گرفته باشد، پایدار خواهد ماند.

حجت‌الاسلام و المسلمین توکلی با اشاره به جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، بر ضرورت تقویت آگاهی، باورها و هویت دینی در میان نسل جوان تأکید کرد و گفت: مقابله با چنین تهدیدهایی نیازمند شناخت دقیق تحولات، افزایش بصیرت و تقویت بنیان‌های اعتقادی و فکری جامعه است.

وی سومین قاعده مورد اشاره را نقش زمان در تحقق تحولات دانست و تصریح کرد: حرکت در مسیر آرمان‌ها به استمرار، ثبات قدم و مقاومت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی نیاز دارد و هر فرد باید متناسب با جایگاه و مسئولیتی که بر عهده دارد، در این مسیر نقش‌آفرینی کند.

مسئولیت دانشگاهیان در قبال آینده کشور

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان با تأکید بر مسئولیت جامعه دانشگاهی در قبال آینده کشور اظهار کرد: استادان، دانشجویان و نخبگان نباید وظایف خود را صرفاً به کسب علم و انجام فعالیت‌های پژوهشی محدود کنند، بلکه باید در کنار دانش‌اندوزی، مسئولیت اجتماعی خود را نیز بشناسند و با پایبندی به آرمان‌های شهدا و عمل به توصیه‌های آنان، در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.