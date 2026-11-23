گروه استان‌ها - جمعی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در فازهای ۶ و ۸ شهرستان قروه، صبح امروز با تجمع مقابل فرمانداری، نسبت به بلاتکلیفی چندساله، تأخیر در تعیین تکلیف زمین‌ها و افزایش روزافزون هزینه‌های ساخت‌وساز اعتراض کردند؛ تجمعی که در نهایت با حضور فرماندار و توافق بر سر یک مهلت یک‌ماهه برای تعیین تکلیف موضوع همراه شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، صبح امروز، جمعی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در فازهای ۶ و ۸ شهرستان قروه، با حضور مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان، اعتراض و نارضایتی خود را از بلاتکلیفی طولانی‌مدت این پروژه‌ها اعلام کردند.

تجمع‌کنندگان که حدود دو تا سه ساعت در مقابل فرمانداری حضور داشتند، خواستار پایان دادن به وعده‌های بی‌نتیجه و مشخص شدن وضعیت زمین‌های موردنظر برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بودند.





به گفته متقاضیان، آن‌ها سال‌ها پیش برای خانه‌دار شدن ثبت‌نام کرده‌اند، اما با وجود وعده‌های متعدد مسئولان درباره حل مشکلات زمین و آغاز روند اجرایی، هنوز در عمل اتفاق ملموسی برای تعیین تکلیف وضعیتشان رخ نداده است.

افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر نیز نگرانی این خانواده‌ها را دوچندان کرده است؛ چراکه هر روز تأخیر بیشتر در واگذاری زمین‌ها، هزینه ساخت‌وساز را افزایش داده و مسیر خانه‌دار شدن را دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از این خانواده‌ها همچنان ناچارند زیر بار اجاره‌بهای سنگین، روزگار بگذرانند و چشم‌انتظار تحقق وعده‌هایی باشند که تاکنون نتیجه عملی آن را ندیده‌اند.

یکی دیگر از محورهای اعتراض مردم، گلایه از وعده‌های تحقق‌نیافته نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی بود. تجمع‌کنندگان معتقد بودند وعده‌هایی که پیش‌تر درباره حل مشکلات زمین و تعیین تکلیف پروژه‌ها در رسانه‌ها مطرح شده، تاکنون به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.

پرونده زمین‌های نهضت ملی مسکن قروه تا پایان هفته ارسال می‌شود؛ ۱۵۰ هکتار در انتظار تعیین تکلیف

در ادامه، مرتضی جوانمردی، فرماندار شهرستان قروه، در جمع تجمع‌کنندگان حاضر شد و ضمن شنیدن مطالبات و انتقادات مردم، توضیحاتی درباره روند پیگیری پرونده و موانع موجود ارائه کرد.

جوانمردی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات این پرونده اظهار کرد: بیش از ۱۵ سال است که ۱۸ تعاونی و هیئت‌امنایی در این شهرستان برای متقاضیان مشکل ایجاد کرده‌اند و تلاش شده است مسائل از مسیرهای قانونی و اداری حل‌وفصل شود.

وی یکی از موانع اصلی باقی‌مانده را موضوع تأیید نقشه‌ها و تعیین تکلیف خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز عنوان کرد و گفت: در این زمینه ایراداتی از سوی جهاد کشاورزی مطرح شده بود که پیگیری‌های لازم برای رفع آن انجام شده است.

فرماندار قروه با تأکید بر اینکه برای حل این مشکل از ظرفیت نماینده مردم در مجلس و مسئولان استانی استفاده شده است، افزود: امروز آخرین مراحل اداری در سطح استان در حال انجام است و تلاش می‌کنیم پرونده تا پایان هفته به راه و شهرسازی ارسال شود.

جوانمردی همچنین از پیش‌بینی حدود ۱۵۰ هکتار زمین برای پاسخ‌گویی به نیاز مسکن شهر قروه خبر داد و تأکید کرد: پس از ارسال پرونده، موضوع باید در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و مراحل قانونی صدور مجوز و تفکیک اراضی دنبال شود.

وی با بیان اینکه در مسیر این پرونده کوتاهی‌هایی صورت گرفته است، تصریح کرد: نسبت به قصور احتمالی افراد و دستگاه‌های مسئول نیز بی‌تفاوت نخواهیم بود و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

فرماندار قروه در بخش دیگری از سخنان خود از متقاضیان خواست نمایندگانی را برای رصد روند اجرایی پرونده انتخاب کنند تا در جریان آخرین اقدامات قرار بگیرند و تأکید کرد مجموعه فرمانداری برای اطلاع‌رسانی و پیگیری موضوع در کنار مردم خواهد بود.

در جریان این گفت‌وگو، یکی از متقاضیان خطاب به فرماندار اظهار داشت: آنچه تاکنون اتفاق افتاده را کنار می‌گذاریم و از آن چشم‌پوشی می‌کنیم؛ شما اعلام کرده‌اید که پرونده طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده از شورای عالی معماری و شهرسازی بازمی‌گردد و زمین‌ها تفکیک می‌شوند. ما نیز یک ماه فرصت می‌دهیم، اما اگر تا آن زمان باز هم مشکل حل نشد، باید مشخص شود چه افرادی کارشکنی کرده‌اند و با آن‌ها برخورد شود.

فرماندار قروه نیز این مطالبه را درست و منطقی دانست و در پاسخ با آن موافقت کرد.

این گفت‌وگو در نهایت با توافق بر سر فرصت یک‌ماهه برای پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت زمین‌ها به پایان رسید؛ فرصتی که اکنون به مطالبه و انتظار جدی متقاضیان تبدیل شده است.

مطالبه‌ای که تابناک از آن عقب‌نشینی نمی‌کند

موضوع نهضت ملی مسکن و بلاتکلیفی متقاضیان فازهای ۶ و ۸ قروه، یکی از مطالبات جدی و محوری خبرگزاری تابناک در شهرستان است؛ مطالبه‌ای که با هدف دفاع از حقوق شهروندان و پیگیری مشکلات خانواده‌هایی مطرح می‌شود که سال‌هاست در انتظار خانه‌دار شدن هستند.

تابناک پیش از این نیز موضوع تأخیر در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن قروه را دنبال کرده و این بار نیز با توجه به وعده مطرح‌شده در حضور مردم، روند پیگیری‌ها را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.

انتظار می‌رود مسئولان مربوطه، به‌ویژه دستگاه‌های متولی تعیین تکلیف زمین‌ها، در فرصت اعلام‌شده اقدامات عملی و قابل سنجشی انجام دهند و نتیجه را به اطلاع مردم برسانند.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا یک ماه آینده پایان بلاتکلیفی متقاضیان فازهای ۶ و ۸ خواهد بود؟

تابناک این مطالبه را فراموش نخواهد کرد و تا روشن شدن وضعیت زمین‌ها، تحقق وعده فرماندار و مشخص شدن نتیجه اقدامات مسئولان، پیگیر موضوع خواهد ماند؛ چراکه خانه‌دار شدن مردم نباید در میان وعده‌های تکراری و تأخیرهای بی‌پایان گم شود.