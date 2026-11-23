گروه استان‌ها - رئیس اداره بنیاد مسکن شهرستان سقز از اتمام عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستای رنگه ریژان به مساحت حدود ۱۰ هزار مترمربع خبر داد و گفت: امسال معابر هفت روستای این شهرستان آسفالت شده و عملیات آسفالت سه روستای دیگر نیز در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «بختیار خدری» ، رئیس اداره بنیاد مسکن شهرستان سقز، از پایان عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستای رنگه ریژان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه در سطحی حدود ۱۰ هزار مترمربع و با مشارکت بنیاد مسکن، بخشداری و دهیاری اجرا شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این طرح شامل تخریب و آواربرداری، جابه‌جایی تأسیسات، جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر بوده که با هدف بهسازی محیط روستا و ارتقای کیفیت تردد اهالی انجام شده است.

رئیس اداره بنیاد مسکن سقز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب طرح هادی روستایی طی سال جاری عنوان کرد: تاکنون معابر روستاهای قپلانتو، قیلسون، کیله‌شین، بوبکتان، رنگه ریژان، آدینان و قره‌گویز آسفالت شده است.

خدری در پایان خاطرنشان کرد: عملیات آسفالت معابر روستاهای خوش‌قشلاق، خیدر و آلتون سفلی نیز در دست اقدام است.