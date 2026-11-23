گروه استان‌ها - ماردین رسولی، نماینده کردستان در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان بوکس شطرنج ۲۰۲۶ ترکیه، با درخشش در وزن ۶۷ کیلوگرم رده سنی جوانان، مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی جهان را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «ماردین رسولی» ، ورزشکار کردستانی، در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان بوکس شطرنج ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر استانبول ترکیه برگزار شد، موفق به کسب مدال نقره این رقابت‌ها شد.

این ورزشکار با مربیگری سمکو کریم‌زاده، در وزن ۶۷ کیلوگرم رده سنی جوانان به مصاف رقبای خود رفت و با ارائه عملکردی درخشان، توانست عنوان نایب‌قهرمانی جهان را از آن خود کند.

این دوره از مسابقات با حضور نمایندگان ۲۷ کشور جهان برگزار شد و نماینده کردستان با کسب مدال نقره، افتخاری دیگر برای ورزش استان به ارمغان آورد.

گفتنی است بوکس شطرنج، رشته‌ای ترکیبی از دو ورزش شطرنج و بوکس است که در آن رقابت‌کنندگان به‌صورت متناوب در دورهای شطرنج و راندهای بوکس به رقابت می‌پردازند و نتیجه مسابقه بر اساس قوانین هر دو رشته تعیین می‌شود.