آخرین دیدار فرماندار با فرمانده سپاه مریوان
گروه استانها - در آستانه تغییر مدیریت فرمانداری مریوان، نژاد جهانی فرماندار این شهرستان به همراه جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، با سردار امیدی فرمانده سپاه مریوان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، «نژاد جهانی» فرماندار شهرستان مریوان، به همراه معاون سیاسی فرمانداری و جمعی از مسئولان ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان، با سردار امیدی فرمانده سپاه مریوان دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار در حالی برگزار شد که فردا مراسم تودیع و معارفه فرماندار مریوان برگزار میشود و نژاد جهانی پس از پایان مسئولیت خود، فرمانداری این شهرستان را ترک خواهد کرد.
در این دیدار، ضمن تبریک هفته بسیج، از تلاشها و خدمات مجموعه سپاه و بسیجیان در عرصههای مختلف خدمترسانی، تأمین امنیت و نقشآفرینی در مسیر پیشرفت و توسعه شهرستان مریوان قدردانی شد.
این دیدار را میتوان آخرین دیدار رسمی نژاد جهانی با فرمانده سپاه مریوان در جایگاه فرماندار این شهرستان دانست.
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