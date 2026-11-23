گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدای دانشجو گفت: ملت ایران با وجود تحریم‌ها و مشکلات، با تکیه بر اتحاد، همدلی و هم‌افزایی، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «علی‌اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان روز یکشنبه در اجلاسیه شهدای دانشجوی استان کردستان، ضمن گرامیداشت دوم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلاب به فرمان امام خمینی(ره) ، این مراسم را فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره سه هزار دانشجوی شهید کشور و ۲۱ دانشجوی شهید استان کردستان دانست.

وی با اشاره به ۴۷ سال توطئه و تحریم دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران و تحمیل سه جنگ به کشور، اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، جمعی از دانشجویان تحصیل را رها کردند و برای دفاع از میهن به میدان آمدند؛ دانشجویانی که در این مسیر به درجه رفیع شهادت رسیدند یا به افتخار جانبازی و ایثارگری نائل شدند.

معاون استاندار کردستان با اشاره به تداوم حضور دانشجویان در عرصه دفاع از کشور در جنگ‌های بعدی افزود: در جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز شمار زیادی از دانشجویان به شهادت رسیدند و این موضوع نشان‌دهنده نقش‌آفرینی نسل دانشگاهی در دفاع از استقلال و تمامیت کشور است.

ورمقانی با تأکید بر ضرورت ادامه راه و آرمان‌های شهدا تصریح کرد: هدف دشمنان، از بین بردن آزادگی، سربلندی و استقلال ملت ایران است، اما اقشار مختلف جامعه به‌ویژه دانشجویان در برابر این اهداف تسلیم نخواهند شد.

وی با بیان اینکه ملت ایران با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های خود تکیه دارد، خاطرنشان کرد: همراهی، همدلی و هم‌افزایی مردم و مسئولان و اتحاد سه ضلع خیابان، میدان و دولت می‌تواند نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین از برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۶ خبر داد.

در حاشیه این اجلاسیه، از سردیس شهید مسلم جلالی‌زاده رونمایی شد و شرکت‌کنندگان با حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه کردستان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

همچنین در پایان این مراسم، از خانواده تعدادی از شهدای دانشجو تجلیل و از کتاب شهدای دانشجوی کردستان رونمایی شد.