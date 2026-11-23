نانواییهای متخلف سقز در آستانه پلمب؛ اخطار جدی شورای آرد و نان
گروه استانها - شورای آرد و نان شهرستان سقز با هشدار نسبت به تخلفات بهداشتی برخی نانواییها و فعالیت واحدهای آزادپز بدون مجوز، اعلام کرد در صورت رفعنشدن نواقص بهداشتی، واحدهای متخلف پلمب خواهند شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، شورای آرد و نان شهرستان سقز در واکنش به گزارشهای مربوط به رعایتنکردن ضوابط بهداشتی در تعدادی از نانواییها و فعالیت نانواییهای آزادپز بدون مجوز، تذکر و اخطار جدی صادر کرد.
این موضوع در جلسه شورای آرد و نان شهرستان سقز به ریاست امینپور، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری سقز، مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای این شورا با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان اعلام کردند سلامت مصرفکنندگان نان خط قرمز دستگاههای نظارتی است و هیچگونه کوتاهی در رعایت استانداردهای بهداشتی پذیرفته نیست.
بر اساس تصمیمات این جلسه، نانواییهایی که نسبت به رفع نواقص و ایرادات بهداشتی خود اقدام نکنند، با برخورد قانونی و پلمب مواجه خواهند شد.
ارتقای کیفیت نان، رعایت نرخهای مصوب، جلوگیری از توزیع خارج از شبکه آرد، پایبندی به ساعات پخت، تأمین مستمر نان مورد نیاز روستاییان و تکریم حقوق شهروندان از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.
گفتنی است شهرستان سقز دارای ۳۴۰ واحد نانوایی یارانهای در شهر و روستا، ۳۰ نانوایی آزادپز و تعدادی واحد آزادپز فاقد پروانه فعالیت است.
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