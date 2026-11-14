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مراجعه مأموران سرشماری به ۳۲۰۰ خانوار در شهرستان سقز

گروه استان‌ها - فرماندار ویژه سقز در بازدید از ستاد سرشماری این شهرستان، بر دقت در جمع‌آوری اطلاعات، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و رعایت زمان‌بندی تأکید کرد و از مراجعه مأموران سرشماری به ۳۲۰۰ خانوار خبر داد.

کد خبر: 4201752تاریخ انتشار: 6 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «ضیاالدین نعمانی» ، فرماندار ویژه شهرستان سقز، با حضور در ستاد سرشماری، از روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده برای اجرای این طرح بازدید کرد.

وی در این بازدید با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، دقت در جمع‌آوری اطلاعات و رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده، اظهار کرد: سرشماری یکی از ابزارهای مهم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است و نقش مؤثری در شناخت ظرفیت‌ها، نیازها و مسائل شهرستان و همچنین توزیع مناسب امکانات و خدمات دارد.

نعمانی با اشاره به شیوه اجرای سرشماری در شهرستان سقز افزود: امسال مأموران سرشماری به ۳۲۰۰ خانوار مراجعه خواهند کرد و سایر خانوارها نیز به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه اینترنتی، اطلاعات و فرم‌های مربوطه را تکمیل می‌کنند.

اجرای دقیق و کامل سرشماری، علاوه بر ارائه تصویری روشن از وضعیت جمعیتی شهرستان، می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده در حوزه‌های مختلف خدماتی، عمرانی و اقتصادی باشد.


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اخبار سقزسرشماری سقزشهر سقز

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