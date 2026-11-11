تولید سالانه ۲ هزار تن قارچ در سقز
گروه استانها - ۱۹ کارگاه فعال تولید قارچ در شهرستان سقز سالانه حدود ۲ هزار تن محصول تولید میکنند؛ ظرفیتی که با توسعه واحدهای تولیدی و احداث واحد کمپوست میتواند زمینه افزایش تولید و اشتغال در منطقه را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شهرستان سقز با فعالیت ۱۹ کارگاه تولید قارچ، سالانه حدود ۲ هزار تن از این محصول را تولید میکند؛ ظرفیتی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار استان کردستان، محصولات خود را به استانهای آذربایجان شرقی و غربی نیز عرضه میکند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز در جریان بازدید از یک واحد تولیدی قارچ در محدوده زمینهای روستای قیلسون، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و رفع موانع توسعه این مجموعه تأکید کرد.
وی با اشاره به درخواست سرمایهگذار برای توسعه واحد تولیدی، خواستار همکاری و مساعدت مدیران دستگاههای جهاد کشاورزی، منابع آب و منابع طبیعی برای تسهیل اجرای طرحهای توسعهای شد.
در این بازدید، «فریدون حامدی» ، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز نیز با اشاره به ظرفیت تولید قارچ در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹ کارگاه تولید قارچ در سقز فعال هستند که سالانه حدود ۲ هزار تن محصول، عمدتاً از نوع قارچ دکمهای، تولید میکنند.
«علیرضا محمودی» ، سرمایهگذار این واحد تولیدی قارچ نیز با اشاره به بازار فروش محصولات این مجموعه گفت: قارچ تولیدی این واحد علاوه بر عرضه در بازار استان کردستان، به استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز ارسال میشود.
وی توسعه مجموعه، احداث واحد تولید کمپوست، تأمین سرمایه در گردش و همکاری منابع طبیعی برای اجرای طرح توسعهای را از مهمترین نیازها و مطالبات این واحد تولیدی عنوان کرد.
ظرفیت تولید سالانه ۲ هزار تن قارچ در سقز، نشاندهنده جایگاه این شهرستان در تولید محصولات کشاورزی و صنایع وابسته است؛ ظرفیتی که تداوم و افزایش آن نیازمند تسهیل سرمایهگذاری، تأمین زیرساختها و حمایت عملی دستگاههای مسئول از تولیدکنندگان است.
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