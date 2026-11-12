گروه استان‌ها - معاون عمرانی فرمانداری مریوان در بازدید از پروژه کنارگذر شمالی این شهرستان، روند عملیات اجرایی، تجهیزات مستقر و فعالیت گروه‌های حفاری را بررسی کرد؛ پروژه‌ای که قطعه نخست آن به طول ۱۳.۵ کیلومتر، احداث تونلی ۷۲۰ متری را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سلیمی، معاون عمرانی فرمانداری مریوان، به همراه بخشدار خاوومیرآباد، از روند اجرای پروژه کنارگذر شمالی مریوان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی این طرح زیرساختی قرار گرفت.

پروژه کنارگذر شمالی مریوان در دو قطعه تعریف شده است که قطعه نخست آن به طول ۱۳.۵ کیلومتر، از محدوده روستای عصرآباد تا تونل حرامی در محور سیف ـ انجیران امتداد دارد. احداث تونلی به طول ۷۲۰ متر نیز از بخش‌های مهم این پروژه به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، پیمانکاری این طرح بر عهده شرکت سرچنار راه و مسئولیت مشاوره آن بر عهده شرکت راهیاب ملل است.

در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه با استقرار دو دستگاه بلدوزر، دو دستگاه بیل مکانیکی، سه دستگاه کامیون کمپرسی و سه اکیپ حفاری دنبال می‌شود. این تجهیزات و گروه‌های عملیاتی در بخش‌های مختلف، از جمله عملیات انفجار و خاک‌برداری ترانشه، فعالیت دارند.

در جریان این بازدید، وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی و ظرفیت ماشین‌آلات و تجهیزات مستقر در کارگاه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه و استمرار فعالیت‌های عمرانی تأکید شد.

کنارگذر شمالی مریوان از طرح‌های زیرساختی حوزه حمل‌ونقل شهرستان محسوب می‌شود که تکمیل آن می‌تواند در بهبود دسترسی، تسهیل تردد و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی محدوده شمالی مریوان نقش داشته باشد.

با این حال، آنچه در اجرای چنین پروژه‌هایی اهمیت دارد، عبور از مرحله عملیات اجرایی و دستیابی به پیشرفت ملموس و تکمیل به‌موقع طرح است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند نظارت مستمر بر روند اجرا و اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان پیشرفت فیزیکی پروژه خواهد بود.