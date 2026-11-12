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بازاریان قروه به رعایت انصاف فراخوانده شدند

گروه استان‌ها - در نشست ترویج امر به معروف و نهی از منکر در بازار قروه، بر رعایت انصاف در قیمت‌گذاری، پایبندی به اخلاق اسلامی و همکاری بازاریان برای مقابله با چالش‌های اقتصادی تأکید شد.

کد خبر: 4201404تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در بازار شهرستان قروه با حضور جمعی از کسبه و بازاریان در محل اتاق اصناف این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، ضمن تشریح اصول تجارت و معاملات از منظر اسلام، بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای، انصاف در معاملات و ایجاد آرامش و اعتماد در فضای بازار تأکید شد.

حجت‌الاسلام ماندگاری، معاون اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه، در این جلسه با تأکید بر لزوم رعایت انصاف در قیمت‌گذاری و پایبندی به اخلاق اسلامی اظهار کرد: بازاریان باید در جامعه نماد انصاف، امانت‌داری و اخلاق دینی باشند و با رفتار حرفه‌ای خود در تقویت اعتماد عمومی نقش‌آفرینی کنند.

در ادامه، «علی‌اکبر طالبی» ، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قروه، با اشاره به ضرورت همدلی و همکاری کسبه و بازاریان برای عبور از شرایط اقتصادی، رعایت اصول اخلاق اسلامی در معاملات را از مهم‌ترین مصادیق امر به معروف دانست.

وی همچنین گران‌فروشی و بی‌انصافی در معاملات را از مصادیق منکر برشمرد و بر ضرورت مقابله با این رفتارها در فضای کسب‌وکار تأکید کرد.

در پایان این نشست، جمعی از بازاریان و کسبه نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود را درباره مسائل و مشکلات صنفی مطرح کردند.

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برچسب ها

ستاد امر به معروف کردستانبازاریان قروهاصناف قروه

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