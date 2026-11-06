پرونده فولاد زاگرس قروه به بازرسی کل استان ارسال شد

گروه استان‌ها - فرماندار قروه از ارسال گزارش وضعیت فولاد زاگرس به بازرسی کل استان کردستان در پی مطالبات مردمی و ابهامات مربوط به واگذاری و توقف فعالیت این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ،«مرتضی جوانمردی»، فرماندار شهرستان قروه، با اشاره به مطالبات مردم و پیگیری‌های صورت‌گرفته درباره وضعیت کارخانه فولاد زاگرس اظهار کرد: در پی عدم فعالیت این مجموعه و وجود ابهاماتی در خصوص نحوه واگذاری آن، موضوع با استناد به سوابق موجود و گزارش‌های میدانی به بازرس کل استان کردستان ارسال شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال افزود: در شرایطی که کشور عزیزمان با تحریم و جنگ مواجه است، نباید اجازه داد ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی بدون استفاده باقی بمانند.

فرماندار قروه تصریح کرد: در برابر واحدهای تولیدی که به‌صورت راکد یا غیرفعال باقی مانده‌اند، هیچ‌گونه مماشات و تسامحی را برنمی‌تابیم و پیگیری وضعیت این واحدها را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

جوانمردی با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های اقتصادی و حقوق مردم، بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت فولاد زاگرس و تعیین تکلیف فعالیت این مجموعه تأکید کرد.