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فرماندار شهرستان قروه خبر داد؛

پرونده فولاد زاگرس قروه به بازرسی کل استان ارسال شد

گروه استان‌ها - فرماندار قروه از ارسال گزارش وضعیت فولاد زاگرس به بازرسی کل استان کردستان در پی مطالبات مردمی و ابهامات مربوط به واگذاری و توقف فعالیت این مجموعه خبر داد.

کد خبر: 4200172تاریخ انتشار: 57 بازدید۰

جوانمردی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان،«مرتضی جوانمردی»، فرماندار شهرستان قروه، با اشاره به مطالبات مردم و پیگیری‌های صورت‌گرفته درباره وضعیت کارخانه فولاد زاگرس اظهار کرد: در پی عدم فعالیت این مجموعه و وجود ابهاماتی در خصوص نحوه واگذاری آن، موضوع با استناد به سوابق موجود و گزارش‌های میدانی به بازرس کل استان کردستان ارسال شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال افزود: در شرایطی که کشور عزیزمان با تحریم و جنگ مواجه است، نباید اجازه داد ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی بدون استفاده باقی بمانند.

فرماندار قروه تصریح کرد: در برابر واحدهای تولیدی که به‌صورت راکد یا غیرفعال باقی مانده‌اند، هیچ‌گونه مماشات و تسامحی را برنمی‌تابیم و پیگیری وضعیت این واحدها را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

جوانمردی با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های اقتصادی و حقوق مردم، بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت فولاد زاگرس و تعیین تکلیف فعالیت این مجموعه تأکید کرد.

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