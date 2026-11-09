گروه استان‌ها - برداشت سیب‌زمینی، محصول معروف و شاخص کشاورزی شهرستان قروه، این روزها در مزارع منطقه جریان دارد؛ هرچند کشاورزان در کنار رضایت نسبی از میزان تولید، از افزایش هزینه‌های برداشت، کمبود کارگر و مشکلات تأمین سوخت گلایه دارند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سیب‌زمینی یکی از محصولات شناخته‌شده و مهم کشاورزی شهرستان قروه است که هر ساله بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی این شهرستان را به خود اختصاص می‌دهد و این روزها فصل برداشت آن در مزارع قروه دنبال می‌شود.





یکی از کشاورزان قروه در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک، با اشاره به وضعیت تولید امسال اظهار کرد: الحمدلله امسال محصول خوبی داشتیم، اما هزینه‌های برداشت بسیار بالاست و پیدا کردن ماشین‌آلات و کارگر به یکی از مشکلات اصلی کشاورزان تبدیل شده است.

وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران افزود: برخی کارگران برای هر گونی ۵۰ هزار تومان دستمزد درخواست می‌کنند و با توجه به هزینه‌های تولید، پرداخت چنین مبلغی سود کشاورز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یکی دیگر از کشاورزان نیز با ابراز نارضایتی از هزینه‌های تولید گفت: امسال اصلاً از شرایط راضی نبودم؛ چراکه هزینه خرید گونی، سموم کشاورزی و دستمزد کارگران افزایش چشمگیری داشته است.

وی همچنین کمبود سوخت را از دیگر مشکلات کشاورزان عنوان کرد و افزود: در تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی با مشکل مواجه هستیم و حمایت کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

با وجود جایگاه ویژه سیب‌زمینی در اقتصاد کشاورزی قروه، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نیروی کار و مشکلات تأمین سوخت، نگرانی‌هایی را برای کشاورزان ایجاد کرده است؛ موضوعاتی که رسیدگی مسئولان به آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و حفظ صرفه اقتصادی کشت این محصول داشته باشد.