قروه در آغوش شهید گمنام + فیلم

گروه استان‌ها ـ شهرستان قروه در روزی آکنده از عطر ایثار و شهادت، میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام بود؛ میزبانی که از مدارس و مساجد آغاز شد و در اجتماع شبانه مردم با تشییعی باشکوه به اوج رسید.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شهرستان قروه میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام بود؛ شهیدی که حضورش در جای‌جای شهرستان، حال‌وهوایی معنوی و سرشار از شور و ارادت به فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد کرد.

در نخستین ساعات صبح، پیکر مطهر این شهید گمنام با حضور در مدارس نمونه شهید بهشتی، دخترانه صدرا و رستگاران، میهمان دانش‌آموزان و فرهنگیان شد و لحظاتی سرشار از معنویت و دلدادگی به شهدا رقم خورد.

در ادامه، مردم ناحیه منفصل شهری قلعه نیز میزبان این شهید گمنام شدند و پس از آن، پیکر مطهر شهید در مساجد مهدیه و امام علی(ع) حضور یافت و با استقبال نمازگزاران و مردم مؤمن همراه شد.

حضور در حوزه علمیه برادران شهرستان قروه، بخش دیگری از برنامه‌های میزبانی از این شهید والامقام بود؛ جایی که طلاب علوم دینی نیز به استقبال پیکر مطهر شهید آمدند.

اما نقطه اوج این میزبانی، اجتماع شبانه مردم شهرستان قروه در سرمای استخوان سوز بود؛ جایی که پیکر مطهر شهید گمنام از مقابل ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه تا میدان شهید سلیمانی بر دستان مردم شهیدپرور تشییع شد و مردم بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

قروه در این روز، از مدرسه تا مسجد و از حوزه علمیه تا خیابان، میزبان مردی بود که نام و نشانش گمنام است، اما راه و آرمانش در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند.