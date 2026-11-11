مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان خبر داد؛
میزبانی کردستان از سه شهید گمنام در ایام فاطمیه + فیلم
گروه استانها ـ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان از میزبانی مردم این استان از پیکر مطهر سه شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه خبر داد و گفت: مراسم وداع با این شهدا پنجشنبهشب در میدان آزادی سنندج برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «علی کلوندی»، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان، در گفتوگوی اختصاصی با تابناک اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور و در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، استان کردستان میزبان پیکرهای مطهر سه شهید گمنام است.
وی افزود: پیکر این سه شهید روز دوشنبه ۱۸ آبانماه وارد استان شد و آیین استقبال از آنان با حضور مسئولان استانی و مردم ولایتمدار سنندج برگزار شد.
کلوندی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای میزبانی از شهدای گمنام عنوان کرد: تا روز پنجشنبه برنامههای مختلفی با حضور پیکرهای مطهر این شهدا در استان برگزار میشود و این میزبانی فرصتی ارزشمند برای مردم و مسئولان کردستان است تا از برکات معنوی حضور شهدا بهرهمند شوند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت کردستان ادامه داد: مراسم شب وداع با این سه شهید گمنام، پنجشنبهشب ساعت ۲۰ با حضور مردم در میدان آزادی سنندج و در محل برگزاری تجمعات شبانه مردمی برگزار خواهد شد.
وی درباره زمان و مسیر تشییع شهدا نیز گفت: آیین تشییع پیکرهای مطهر این سه شهید، همزمان با سراسر کشور، ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۲ آبانماه از میدان آزادی سنندج به سمت اردوگاه شهید سلیمانخاطر برگزار میشود.
کلوندی در پایان خاطرنشان کرد: پیکر مطهر یکی از این شهدای گمنام در اردوگاه شهید سلیمانخاطر آموزشوپرورش به خاک سپرده خواهد شد و دو پیکر دیگر برای انتقال به ستاد معراج شهدای کشور به تهران بازگردانده میشوند.
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