تابناک گزارش میدهد؛
خروش همدلی مردم سنندج در دویستوپنجاهوچهارمین شب تجمعات مردمی به میزبانی تابناک کردستان + فیلم
گروه استانها ـ دویستوپنجاهوچهارمین شب تجمعات مردمی حمایت از ایران اسلامی، شامگاه دوشنبه هجدهم آبانماه، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان، علما و روحانیون و دانشآموزان در میدان آزادی سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، میدان آزادی سنندج شامگاه دوشنبه بار دیگر شاهد حضور پرشور و حماسی مردمی بود که در دویستوپنجاهوچهارمین شب از سلسله تجمعات مردمی، با حضوری معنادار، بر همبستگی، وحدت و حمایت خود از ایران اسلامی تأکید کردند.
این اجتماع مردمی به میزبانی خبرگزاری تابناک کردستان و با حضور جمعی از مسئولان استان، علما و روحانیون، دانشآموزان، خانوادهها و اقشار مختلف مردم برگزار شد و جلوهای از همراهی نسلهای مختلف جامعه در دفاع از عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
حضور همزمان مسئولان، روحانیون و دانشآموزان در کنار مردم، از جلوههای قابل توجه این مراسم بود؛ حضوری که نشان داد پیوند مردم با آرمانهای ملی و انقلابی همچنان در میدانهای همدلی و همبستگی زنده و جاری است.
تجمعات مردمی میدان آزادی سنندج که امشب با میزبانی خبرگزاری تابناک کردستان برگزار میشود، در ۲۵۴ شب گذشته به بستری برای حضور و همدلی مردم و روایت جلوههای وحدت و انسجام اجتماعی در مرکز استان کردستان تبدیل شده است.
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