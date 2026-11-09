کردستان میزبان سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس است

گروه استان‌ها - مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان از میزبانی این استان از پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس خبر داد و گفت: مراسم وداع با شهدا پنجشنبه‌شب و آیین تشییع سراسری آنان جمعه در سنندج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ،سرهنگ «علی کلوندی»، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان، در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام، با خیرمقدم به مردم و مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: کردستان همزمان با سراسر کشور میزبان پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس است که یکی از این شهدا به‌صورت گمنام باقی مانده و دو شهید دیگر در فرایند شناسایی قرار دارند.

وی با بیان اینکه حضور شهدا فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادای دین به ایثار و فداکاری آنان است، افزود: پیکر مطهر این شهدا از امروز تا ۲۳ آبان‌ماه در استان کردستان حضور خواهد داشت و در این مدت برنامه‌های مختلف فرهنگی و معنوی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و یگان‌های نظامی و انتظامی برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای وداع و تشییع شهدا تصریح کرد: مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهدا پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ساعت ۲۰ در میدان آزادی سنندج برگزار خواهد شد.

کلوندی ادامه داد: آیین تشییع سراسری شهدای گمنام نیز روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۸ صبح از میدان آزادی سنندج به سمت اردوگاه شهید سلیمان خاطری برگزار می‌شود که در این مراسم، پیکر مطهر یکی از شهدا به خاک سپرده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دو پیکر دیگر به‌صورت امانی در اختیار استان قرار دارند و روز ۲۳ آبان‌ماه برای ادامه فرایند شناسایی به ستاد معراج شهدای کشور منتقل خواهند شد.

این مسئول در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری ده‌ها برنامه فرهنگی در سطح استان گفت: پیکرهای مطهر شهدا در این ایام به مراکز علمی و آموزشی، دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد و هیئت‌های مذهبی منتقل می‌شوند تا اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان، از فضای معنوی حضور این شهدای والامقام بهره‌مند شوند.