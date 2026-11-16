گروه استان‌ها ـ امشب دیواندره بار دیگر صحنه حضور مردمی شد که با قلب‌هایی سرشار از عشق به وطن و اراده‌ای استوار، به میدان آمدند تا بگویند پای ایران ایستاده‌اند و در مسیر وحدت و همبستگی، لحظه‌ای عقب نخواهند نشست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، مردم غیور دیواندره، از پیر و جوان تا زن و مرد، با حضور در تجمعات شبانه، جلوه‌ای از وفاداری، غیرت و همدلی را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که فراتر از یک اجتماع، روایت عشق مردمی به سرزمین مادری و عهد دوباره با ایران بود.





اینجا دیواندره است؛ شهری که مردمش با حضور در میدان، پیام روشنی دارند: ایران تنها نیست و مردمش پای کار این سرزمین ایستاده‌اند و تابناک کردستان، از دل این حضور پرشور، روایتگر ایستادگی مردمی است که صحنه را خالی نمی‌کنند.