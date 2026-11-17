گروه استان‌ها - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با تأکید بر ضرورت گسترش زیرساخت‌های ارتباطی در سراسر استان، توسعه پوشش اینترنت پرسرعت به‌ویژه در مناطق روستایی و صعب‌العبور را پیش‌نیاز تحقق توسعه پایدار دانست و از آمادگی این سازمان برای تسهیل تأمین زمین و صدور مجوزهای احداث سایت‌های مخابراتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «اکبر محمدی» ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، در جلسه شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با تأکید بر نقش زیرساخت‌های ارتباطی در تحقق توسعه پایدار اظهار کرد: بدون گسترش پوشش دیجیتال در تمام نقاط استان، دستیابی به اهداف توسعه‌ای امکان‌پذیر نیست و دسترسی به اینترنت پرسرعت و ارتباطات پایدار، از نیازهای اساسی شهروندان در حوزه‌های آموزش، سلامت، خدمات الکترونیکی و کسب‌وکارهای نوین به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری اپراتورهای ارتباطی افزود: انتظار می‌رود شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و سایر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، پوشش دیجیتال را به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار استان گسترش دهند.

کوهستانی بودن کردستان؛ مانعی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به شرایط جغرافیایی استان تصریح کرد: کردستان به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای کوهستانی و برخورداری از عوارض طبیعی پیچیده، از استان‌های سخت‌گذر کشور در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی است و همین مسئله، نصب و راه‌اندازی دکل‌های مخابراتی و آنتن‌های اپراتورها را با دشواری‌های فنی و اجرایی مواجه کرده است.

محمدی جانمایی دکل‌های مخابراتی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور را نیازمند مطالعات فنی دقیق و هزینه‌های قابل‌توجه دانست و گفت: در برخی نقاط استان، محدودیت‌های جغرافیایی و زمین‌شناسی امکان استقرار تأسیسات مخابراتی را دشوار کرده و روند توسعه پوشش دیجیتال را با کندی مواجه ساخته است.

تأمین زمین و صدور مجوز؛ گره پیش‌روی توسعه ارتباطات

وی یکی دیگر از موانع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در کردستان را مشکلات مربوط به تأمین زمین و دریافت مجوزهای قانونی برای احداث سایت‌های مخابراتی عنوان کرد و افزود: فرآیند تملک زمین، تغییر کاربری و اخذ مجوزهای زیست‌محیطی و شهرداری در برخی موارد زمان‌بر و پیچیده است و برای رفع این موانع، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعلام آمادگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای کمک به رفع این مشکلات خاطرنشان کرد: این سازمان آمادگی دارد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، روند صدور مجوزها و تأمین زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات مخابراتی را تسهیل کند.

محمدی در پایان از اپراتورهای ارتباطی خواست برنامه زمان‌بندی مشخصی برای توسعه پوشش دیجیتال در نقاط محروم استان ارائه دهند تا با رفع موانع موجود، زمینه تحقق عدالت ارتباطی و توسعه متوازن در سراسر کردستان فراهم شود.