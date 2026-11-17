گروه استان‌ها - فرماندار مریوان از احتمال بازگشت گلچین خوشه‌سپهری و عبدالله عبدی به ترکیب شورای اسلامی این شهر خبر داد و گفت: در صورت صدور حکم بازگشت، دو عضو جایگزین باید از ترکیب شورا خارج شوند.

«نژاد جهانی» ، فرماندار مریوان، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، درباره آخرین وضعیت ترکیب شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: بر اساس نامه استانداری کردستان، سه عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر مریوان شامل فرزاد هوشیار، حمزه حمیدی و شیان عزیزی، روز چهارشنبه طی مراسم رسمی تحلیف خواهند شد و به ترکیب شورا اضافه می‌شوند.

جهانی با اشاره به روند بازگشت دو عضو سابق شورا افزود: در ادامه این نامه تأکید شده است که در صورت صدور حکم بازگشت گلچین خوشه‌سپهری و عبدالله عبدی به شورای اسلامی شهر مریوان، این دو نفر باید جای دو عضو علی‌البدل را بگیرند.

وی تصریح کرد: با تحقق این موضوع، حضور اعضای جدید در شورا می‌تواند به خروج دو عضو پیشین منجر شود و در نهایت، وضعیت عضویت فرزاد هوشیار و شیان عزیزی نیز به صدور حکم نهایی دادگاه بستگی خواهد داشت.