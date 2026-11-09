سه شهید گمنام دفاع مقدس وارد سنندج شدند + تصاویر

گروه استان‌ها - مراسم استقبال از پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز با حضور مردم و مسئولان در سنندج برگزار شد؛ آیین تشییع این شهدای والامقام پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در این شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مراسم استقبال از پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز با حضور جمعی از مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان استان در سنندج برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با استقبال از پیکرهای مطهر این شهدای والامقام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

آیین تشییع سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه با حضور مردم و مسئولان در سنندج برگزار خواهد شد.

این مراسم فرصتی برای تجدید میثاق مردم کردستان با آرمان‌های شهدا و پاسداشت ایثار و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس است.