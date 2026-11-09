||10:05
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرثبت‌نام ۹۸۸ نفر در آزمون سراسری قرآن کریم در کردستان
21بازدید
۰

سه شهید گمنام دفاع مقدس وارد سنندج شدند + تصاویر

گروه استان‌ها - مراسم استقبال از پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز با حضور مردم و مسئولان در سنندج برگزار شد؛ آیین تشییع این شهدای والامقام پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در این شهر برگزار می‌شود.

کد خبر: 4200712تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۹-۲۶-۴۶

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مراسم استقبال از پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز با حضور جمعی از مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان استان در سنندج برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با استقبال از پیکرهای مطهر این شهدای والامقام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

آیین تشییع سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه با حضور مردم و مسئولان در سنندج برگزار خواهد شد.

این مراسم فرصتی برای تجدید میثاق مردم کردستان با آرمان‌های شهدا و پاسداشت ایثار و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

استقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجاستقبال از شهدای گمنام در سنندجphoto_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۰۹-۲۶-۴۶

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.