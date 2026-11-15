پلیس در روزهای سخت جنگ، سنگر امنیت مردم را حفظ کرد

گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تجلیل از مجاهدت‌های نیروی انتظامی گفت: پلیس در دوران جنگ و پس از آن، با تلاش شبانه‌روزی در کنار مردم ایستاد و نقش مهمی در تأمین امنیت ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، با اشاره به جایگاه و نقش محوری نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه اظهار کرد: نیروی انتظامی یکی از رویش‌های انقلاب اسلامی و از جلوه‌های نگاه مکتبی امام شهید(ره) است که همواره مورد توجه قرار داشته است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی افزود: در جریان جنگ اخیر، با وجود آسیب دیدن زیرساخت‌های انتظامی، نیروهای پلیس با روحیه جهادی و مجاهدانه در کنار مردم حضور داشتند و برای برقراری امنیت تلاش کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به ایثارگری نیروهای انتظامی تصریح کرد: این نیروها در مسیر تأمین آرامش و امنیت مردم، شهدایی تقدیم کرده و در بسیاری از موارد برای کمک به مردم وارد میدان شده و خود نیز آسیب دیده‌اند.

پورذهبی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در دوران جنگ و پس از آن، عملکرد و فداکاری خود را به‌خوبی نشان داده است و مردم نیز قدردان این همه تلاش، ایثار و ازخودگذشتگی هستند.

وی در پایان برای سلامتی و توفیق نیروهای انتظامی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم دعا کرد.