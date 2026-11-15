نماینده ولی فقیه با خانواده چهار شهید جنگ رمضان در قروه دیدار کرد + فیلم

گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در سفر یک‌روزه به شهرستان قروه، با حضور در منازل چهار شهید جنگ رمضان، ضمن دیدار و گفت‌وگو با خانواده‌های معظم آنان، از صبر، ایثار و استقامت این خانواده‌ها تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان قروه، با خانواده‌های چهار شهید جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، پورذهبی با حضور در منزل پاسدار شهید علی صادقیان و شهید میثم ستاری و همچنین شهید علیرضا آزادی و شهید پوریا گنجی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، با خانواده‌های آنان دیدار کرد.





نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این دیدارهای صمیمانه، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای مدافع وطن، از صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهیدان تأکید داشت.

وی همچنین با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت، عزت و اقتدار کشور، نقش خانواده‌های معظم شهدا را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده ارزشمند دانست.

این دیدارها در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های والای شهدای جنگ رمضان در شهرستان قروه انجام شد.