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تابناک گزارش میدهد؛

نماینده ولی فقیه با خانواده چهار شهید جنگ رمضان در قروه دیدار کرد + فیلم

گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در سفر یک‌روزه به شهرستان قروه، با حضور در منازل چهار شهید جنگ رمضان، ضمن دیدار و گفت‌وگو با خانواده‌های معظم آنان، از صبر، ایثار و استقامت این خانواده‌ها تجلیل کرد.

کد خبر: 4202075تاریخ انتشار: 21 بازدید

پورذهبی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان قروه، با خانواده‌های چهار شهید جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، پورذهبی با حضور در منزل پاسدار شهید علی صادقیان و شهید میثم ستاری و همچنین شهید علیرضا آزادی و شهید پوریا گنجی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام، با خانواده‌های آنان دیدار کرد.


نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در این دیدارهای صمیمانه، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای مدافع وطن، از صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهیدان تأکید داشت.

وی همچنین با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت، عزت و اقتدار کشور، نقش خانواده‌های معظم شهدا را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده ارزشمند دانست.

این دیدارها در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های والای شهدای جنگ رمضان در شهرستان قروه انجام شد.

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برچسب ها

نماینده ولی فقیهسنندجحجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی

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