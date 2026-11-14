گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر جایگاه والای اخلاص در سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، ریاکاری را از آسیب‌های جدی جامعه دانست و بر ضرورت خالص‌کردن نیت در رفتار و اعمال فردی و اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به همت هیئت رزمندگان اسلام سنندج و با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، برگزار شد.





حجت‌الاسلام‌ پورذهبی در این مراسم با اشاره به مقام اخلاص در سیره حضرت زهرا (س) اظهار کرد: دین دارای مقامات معنوی متعددی همچون صبر، رضا، شجاعت و شهادت است که انسان مؤمن برای رسیدن به آن‌ها تلاش می‌کند و اخلاص یکی از والاترین این مقامات به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روایتی از حسین بن روح نوبختی، از نواب اربعه امام زمان (عج)، افزود: بر اساس این روایت، حضرت فاطمه زهرا (س) به دلیل برخورداری از دو ویژگی ممتاز، یعنی وارث پیامبر اکرم (ص) بودن و استمرار نسل پیامبر از طریق ایشان، جایگاه ویژه‌ای دارند و این فضیلت‌ها به واسطه اخلاص ایشان بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه اخلاص در برابر ریاکاری قرار دارد، تصریح کرد: ریاکاری یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی است و انسان باید همواره مراقب باشد که اعمال و رفتار او برای جلب رضایت خداوند باشد، نه جلب توجه و تحسین دیگران.

پورذهبی با اشاره به اینکه شیطان برای منحرف‌کردن انسان‌ها از مسیر حق تلاش می‌کند، گفت: تنها بندگان مخلص از وسوسه‌های شیطان در امان می‌مانند و انسان باید در تمام عرصه‌های زندگی، از عبادت و فعالیت اجتماعی گرفته تا خدمت به دیگران، نیت خود را خالص کند.

وی با تأکید بر اینکه اخلاص تنها به عبادات محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: حتی در روابط خانوادگی و زندگی مشترک نیز باید از منت‌گذاشتن و به رخ کشیدن خدمات پرهیز کرد؛ چراکه انسان مؤمن باید کارهای خود را برای رضای خدا انجام دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین سه نشانه ریاکاری را برشمرد و گفت: نشاط‌گرفتن از دیده‌شدن در برابر مردم، سستی در عبادت هنگام تنهایی و علاقه به ستایش و تحسین‌شدن در همه امور، از نشانه‌های ریاکاری است.

پورذهبی در پایان با دعوت حاضران به تأمل در سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت طلب اخلاص از خداوند تأکید کرد و گفت: باید همواره از خداوند بخواهیم ما را از لغزش‌ها و آفت ریاکاری در امان نگه دارد.