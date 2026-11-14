گروه استان‌ها - فرماندار ویژه سقز، در نشست با رئیس اتاق اصناف، رؤسای اتحادیه‌های صنفی و رئیس اداره صمت، بر اجرای برنامه‌های عملیاتی برای رونق بازار، برگزاری جشنواره‌های تخفیف، توسعه بازار شبانه و تقویت ظرفیت‌های تجاری و صادراتی شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «ضیاالدین نعمانی» ، فرماندار ویژه شهرستان سقز، در نشست با رئیس اتاق اصناف، جمعی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رونق اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های تجاری سقز تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بازار سقز، برگزاری جشنواره‌های خرید و تخفیف، توجه به بازار شبانه، برپایی نمایشگاه‌های تخصصی، احداث بازار روز با مشارکت شهرداری و تقویت نمایشگاه‌های عرضه محصولات کشاورزی را از جمله راهکارهای رونق‌بخشی به بازار عنوان کرد.

نعمانی همچنین خواستار تدوین مدلی مشترک میان اتحادیه‌های صنفی و اداره صمت برای ساماندهی فعالیت‌های بازار شد و بر ضرورت رعایت سود متعارف و قانونی، آشنایی بیشتر بازاریان با قوانین مالیاتی، ارتقای دانش مدیریت فروش و بازاریابی و افزایش نظارت‌ها، به‌ویژه در حوزه عرضه اجناس خارجی و قطعات خودرو، تأکید کرد.

وی گسترش میدان میوه و تره‌بار، توجه به ظرفیت سقز به‌عنوان قطب پارچه منطقه، تعامل نزدیک‌تر با شورای شهر و شهرداری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای صادرات کالا از مرز سیف را از دیگر اولویت‌های اقتصادی شهرستان برشمرد.

مطالبات اصناف از مسئولان

در ادامه این نشست، نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی نیز مهم‌ترین مطالبات خود را مطرح کردند.

تسهیل در احداث و استقرار صنوف آلاینده، تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای صنفی و نانوایی‌ها، کمک به تکمیل برج اصناف و مساعدت شهرداری برای واگذاری ۱۱۸ واحد صنفی آلاینده در شهرک کانی‌جشنی از جمله درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

رونق بازار سقز صرفاً با برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های تخفیف محقق نمی‌شود؛ تحقق این هدف نیازمند هماهنگی عملی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و البته رفع موانع فعالیت واحدهای صنفی و توسعه زیرساخت‌های تجاری و صادراتی شهرستان است.