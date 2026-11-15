گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تکمیل و تجهیز مدرسه نسل چهارم دیواندره گفت: راه‌اندازی این مدرسه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مدارس نسل چهارم در سایر شهرستان‌های استان و تربیت دانش‌آموزان متناسب با فناوری‌های آینده باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان شامگاه یکشنبه در دیدار با سیدمحمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مدرسه نسل چهارم دیواندره اظهار کرد: اجرای این طرح می‌تواند مسیر ایجاد مدارس مشابه را در سایر شهرستان‌ها و نواحی آموزشی استان هموار کند.

وی با اشاره به دغدغه مطرح‌شده درباره محدودیت نیروی انسانی متخصص برای تدریس در این مدارس افزود: در شهرهای مختلف کردستان نیروهای توانمند و مستعدی وجود دارند که با برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی می‌توان از ظرفیت آنها برای فعالیت در مدارس نسل چهارم استفاده کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به سفر شهریورماه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به استان، این سفر را از جمله سفرهای پربازده مدیران ارشد کشور به کردستان دانست و گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان، ماجرای ساخت این مدرسه توسط مادری که فرزند دانش‌آموز خود را از دست داده بود، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و زمینه مشارکت خیرین در تکمیل و تجهیز آن را فراهم کرد.

ورمقانی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌ها برای به سرانجام رسیدن این طرح خاطرنشان کرد: باید با همت مجموعه مدیریت استان و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدرسه نسل چهارم دیواندره برای افتتاح توسط دکتر پزشکیان آماده شود.

در ادامه این نشست، «سیدمحمدجواد صدری‌مهر» ، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تشریح رویکرد آموزشی مدارس نسل چهارم اظهار کرد: این مدارس باید در سال ۱۴۰۵ دانش‌آموزانی را تربیت کنند که برای نیازها و فناوری‌های سال ۱۴۱۵ آمادگی داشته باشند.

وی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، چاپگرهای سه‌بعدی، فناوری نانو و سایر علوم روز، از ضرورت‌های آموزشی این مدارس است.

صدری‌مهر با اشاره به ظرفیت کشاورزی شهرستان دیواندره تصریح کرد: با توجه به اقلیم و ویژگی‌های اقتصادی این شهرستان، ایجاد کارگاه‌های کشاورزی و آموزش فناوری‌های نوین این حوزه باید در اولویت برنامه‌های مدرسه نسل چهارم دیواندره قرار گیرد.

گفتنی است، پیش از این سه مدرسه نسل چهارم در کشور راه‌اندازی شده که هر سه در اطراف تهران قرار دارند و مدرسه دیواندره چهارمین مدرسه از این نوع در کشور خواهد بود.