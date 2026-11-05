گروه استان‌ها - در آستانه سفر رئیس‌جمهور به کردستان، دو پروژه مهم زیرساختی و آموزشی شهرستان دیواندره شامل ایستگاه تقویت فشار گاز زرینه و مدرسه شش‌کلاسه خیرساز زنده‌یاد شنیان صدری با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان، برای بهره‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کردستان، همزمان با برنامه‌ریزی برای سفر رئیس‌جمهور به کردستان، نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری به همراه فرماندار دیواندره از دو پروژه شاخص این شهرستان بازدید کردند تا آخرین وضعیت اجرایی و میزان آمادگی آن‌ها برای افتتاح مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرنگار تابناک در استانهمزمان با برنامه‌ریزی برای سفر رئیس‌جمهور به کردستان، نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری به همراه فرماندار دیواندره از دو پروژه شاخص این شهرستان بازدید کردند تا آخرین وضعیت اجرایی و میزان آمادگی آن‌ها برای افتتاح مورد بررسی قرار گیرد.





در این بازدید که روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه انجام شد، ایستگاه CGS شهر زرینه و مدرسه شش‌کلاسه خیرساز زنده‌یاد شنیان صدری از جمله طرح‌هایی بودند که روند تکمیل و آمادگی آن‌ها برای بهره‌برداری ارزیابی شد.





تقویت پایداری گازرسانی دیواندره با سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیارد تومانی





ایستگاه CGS شهر زرینه با هدف تقویت خط تغذیه گاز شهرستان دیواندره و مدیریت افت فشار در فصل سرما احداث شده است؛ پروژه‌ای که با توجه به قرارگیری دیواندره در انتهای خط انتقال گاز، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز مشترکان، به‌ویژه در روزهای سرد سال خواهد داشت.





این طرح شامل احداث ایستگاه و تأسیسات موردنیاز برای شهر زرینه و بخش کرفتو بوده که با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اجرا شده است.





همچنین برای تکمیل این پروژه، خط لوله ۱۰ اینچ به طول یک‌هزار و ۵۰۰ متر و با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان احداث شده و بر اساس اعلام مسئولان، این مجموعه با مجموع اعتبار ۸۵ میلیارد تومان طی روزهای آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.





مدرسه خیرساز دیواندره در انتظار افتتاح رسمی





مدرسه شش‌کلاسه خیرساز زنده‌یاد شنیان صدری نیز دومین پروژه مورد بازدید بود که در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان احداث شده و هم‌اکنون دانش‌آموزان در آن مشغول تحصیل هستند.





مرحله هوشمندسازی نسل چهارم این مدرسه نیز در حال تکمیل است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، با اتمام اقدامات باقی‌مانده طی روزهای آینده، این فضای آموزشی برای افتتاح رسمی در جریان سفر رئیس‌جمهور آماده خواهد شد.





بازدید از این دو پروژه در حالی انجام شده است که دیواندره با چالش‌هایی در حوزه زیرساخت‌های گازرسانی و توسعه فضاهای آموزشی مواجه بوده و بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند گامی در مسیر ارتقای خدمات عمومی و بهبود زیرساخت‌های شهرستان باشد.





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