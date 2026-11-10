باستانی بودن محل حفاری غیرمجاز در روستای قلعه روتله دیواندره رد شد + فیلم

گروه استان‌ها - در پی انتشار شایعاتی درباره وجود آثار باستانی و انجام حفاری‌های غیرمجاز در محدوده روستای قلعه روتله شهرستان دیواندره، هیئت کارشناسان باستان‌شناسی میراث فرهنگی کردستان با حضور در منطقه، پس از بررسی‌های میدانی اعلام کردند هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر باستانی بودن محل موردنظر به دست نیامده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در پی گزارش‌های مردمی و انتشار شایعاتی در فضای مجازی درباره باستانی بودن محدوده‌ای در روستای قلعه روتله بخش کرفتو شهرستان دیواندره و انجام حفاری‌های غیرمجاز در این منطقه، با دستور ویژه فرماندار شهرستان، موضوع در دستور بررسی کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفت.





در همین راستا، هیئتی متشکل از کارشناسان باستان‌شناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان به همراه فرماندهی و نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل موردنظر بازدید و بررسی‌های میدانی و علمی انجام دادند.

:پیام مجیدی»، رئیس بخش باستان‌شناسی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: در پی درخواست‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری‌های غیرمجاز در این محدوده، تیمی از کارشناسان باستان‌شناسی اداره‌کل میراث فرهنگی به منطقه اعزام شد و تمام محوطه و محدوده پیرامونی آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: محل موردنظر از نظر کارشناسان باستان‌شناسی، یک صخره طبیعی با ساختار سنگی طبیعی است و هیچ‌گونه وجاهت و شواهد باستان‌شناسی ندارد؛ بنابراین باستانی بودن این مکان رد می‌شود.

همچنین «علی بهنیا»، معاون میراث‌فرهنگی استان کردستان، با اشاره به پیگیری‌های شورای تأمین و فرمانداری شهرستان دیواندره گفت: در پی وقوع حفاری غیرمجاز در منطقه قلعه روتله، اکیپی از کارشناسان مجرب حوزه معاونت میراث‌فرهنگی استان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ از منطقه بازدید و بررسی‌های علمی لازم را انجام دادند.

وی تصریح کرد: در جریان این بررسی‌ها هیچ‌گونه مدرکی دال بر باستانی بودن محدوده‌ای که مورد حفاری غیرمجاز قرار گرفته، به دست نیامد و شایعات منتشرشده در فضای مجازی در خصوص باستانی بودن این مکان، فاقد اصالت است.

به گزارش تابناک، کارشناسان میراث فرهنگی با رد شائبه وجود آثار باستانی در این محدوده، بر ضرورت پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده و توجه به نظر مراجع تخصصی تأکید کردند.