گروه استان‌ها - فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات تأمین و توزیع آرد روستایی، خواستار مشارکت جدی دهیاران و شوراهای اسلامی در ثبت‌نام خانوارهای متقاضی شد و هشدار داد هرگونه کوتاهی در تأمین نان مورد نیاز مردم بدون اغماض پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «غریب سجادی» فرماندار سنندج، در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان با اشاره به مشکلات ایجادشده در زمینه تأمین و توزیع آرد در روستاها، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول و تسریع در رفع موانع موجود تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه بخش‌های مختلف را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، اظهار داشت: در چنین شرایطی بیش از گذشته به همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مشکلات مردم نیاز داریم و هر دستگاه باید متناسب با وظایف خود برای حل مسائل اقدام کند.

فرماندار سنندج ضمن قدردانی از دستگاه‌های مشارکت‌کننده در نظارت بر بازار و ساماندهی حوزه آرد و نان افزود: عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه رصد می‌شود و مجموعه‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

سجادی با اشاره به افزایش بازدیدها و نظارت‌ها از واحدهای خبازی گفت: با وجود اقدامات نظارتی انجام‌شده، کشف حدود ۲۰ درصد تخلف در جریان بازرسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از گلایه‌های مردم نسبت به عملکرد نانوایی‌ها جدی و قابل توجه است؛ بنابراین نظارت‌ها باید با جدیت بیشتری ادامه یابد و با تخلفات برخورد مؤثر صورت گیرد.

وی سامانه نانینو را ظرفیتی برای مدیریت توزیع آرد و پایش عملکرد نانوایی‌ها دانست و تصریح کرد: اجرای این سامانه در کاهش تخلفات مؤثر بوده است، هرچند بخشی از مشکلات نیز ناشی از ناآگاهی برخی واحدها نسبت به ضوابط و نحوه استفاده از سامانه است که باید از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی برطرف شود.

ضرورت ساماندهی ثبت‌نام خانوارهای متقاضی آرد روستایی

فرماندار سنندج در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه آرد روستایی و خانوارهای متقاضی آرد خانه‌پز اظهار داشت: بخشداری‌ها باید با همکاری اداره غله، تعاون روستایی و مسئولان سامانه نانینو، نشست‌های هماهنگی برگزار کنند تا موانع موجود در روند ثبت‌نام و توزیع آرد برطرف شود.

وی با تأکید بر نقش دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها افزود: دهیاران و اعضای شوراها باید با جدیت پای کار بیایند و در شناسایی و ثبت‌نام خانوارهای متقاضی آرد روستایی مشارکت کنند.

سجادی همچنین درباره افرادی که استعلام آن‌ها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام نشده است، گفت: این موارد باید به‌صورت دقیق پایش و مشکلات موجود برای پیگیری از طریق مراجع مربوطه مکاتبه شود. تا زمان رفع موانع و تعیین تکلیف نهایی نیز باید راهکارهای موقت، از جمله تأمین آرد امانی، برای این خانوارها پیش‌بینی شود.

هشدار درباره کوتاهی در تأمین آرد روستایی

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت جبران کمبود سهمیه آرد روستایی خاطرنشان کرد: اداره غله باید کمبود تخصیص‌ها را بررسی و تأمین کند و آرد مورد نیاز روستاهای شهرستان در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار شبکه توزیع قرار گیرد تا در تأمین نان و نیاز غذایی مردم وقفه‌ای ایجاد نشود.

وی در پایان هشدار داد: هرگونه کوتاهی یا ترک فعل که امنیت غذایی و دسترسی مردم به نان را با مشکل مواجه کند، بدون اغماض پیگیری خواهد شد و در صورت احراز تخلف، موضوع از طریق مراجع قضایی دنبال می‌شود.

سجادی همچنین بر بررسی عملکرد واحدهای خبازی دارای توزیع نامناسب یا عملکرد نامطلوب تأکید کرد و گفت: در صورت لزوم، نسبت به جابه‌جایی این واحدها اقدام خواهد شد.