کشف ۱۹ سکه تقلبی با نقوش تاریخی در دیواندره

گروه استان‌ها - معاون میراث‌فرهنگی کردستان از کشف ۱۹ قطعه سکه بدل با نقوش تاریخی در بازرسی از یک خودروی عبوری در دیواندره خبر داد و گفت: دو سرنشین غیربومی این خودرو دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی بهنیا» ، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از کشف ۱۹ قطعه سکه تقلبی با نقوش تاریخی در شهرستان دیواندره خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی گزارش واصله از اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دیواندره، مأموران یگان امداد فراجا هنگام بازرسی خودروهای عبوری در یکی از ایست‌های بازرسی داخل شهر، موفق به کشف ۱۹ قطعه سکه از یک دستگاه خودرو شدند.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان افزود: بر اساس بررسی‌ها و نظر کارشناسی، سکه‌های کشف‌شده نمونه‌های بدل از سکه‌های دوره تاریخی هستند و هیچ‌یک اصالت تاریخی ندارند.

بهنیا با اشاره به دستگیری دو نفر از سرنشینان غیربومی خودرو در این عملیات، گفت: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار و مواریث تاریخی و فرهنگی، خواستار همکاری و تعامل بیشتر دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از تخلفات و حفاظت از میراث‌فرهنگی استان شد.

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