36بازدید
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
اتحاد اقوام ایرانی، رمز ایستادگی در برابر دشمنان است + فیلم
گروه استانها ـ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به بیش از ۲۶۰ روز حضور و ایستادگی مردم در تجمعات سنندج گفت: اقوام ایرانی با هر زبان و قومیتی، زیر پرچم ایران برای عزت و سربلندی کشور متحد هستند و هرگز زیر بار ذلت نمیروند.
حجتالاسلام والمسلمین «میرمجید سیدقریشی»، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: مردم سنندج بیش از ۲۶۰ روز است که با وجود بمبارانهای سنگین و فشارهای فراوان، همچنان در صحنه حضور دارند و پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به جهانیان منتقل میکنند.
وی افزود: ملت ایران از اقوام مختلف، از کرد و آذری تا فارس و دیگر اقوام، زیر یک پرچم برای حفظ عزت و سربلندی کشور متحد هستند و در برابر ظلم و استکبار ایستادگی میکنند.
قریشی با تأکید بر اینکه ملت ایران حاضرند برای عزت و استقلال کشور جانفشانی کنند، اما هرگز تن به ذلت ندهند، تصریح کرد: پیام روشن مردم این است که برای حفظ ایران و سربلندی این سرزمین تا پای جان ایستادهاند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران در برابر مردم گفت: مسئولان باید قدر این ملت بزرگ و وفادار را بدانند و برای رفع مشکلات و فراهم کردن آسایش آنان تلاش بیشتری داشته باشند.
وی کاهش فشارهای اقتصادی و رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان باید شبانهروز برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و با تدبیر و فعالیت بیشتر، زمینه بهبود شرایط زندگی و کاهش دغدغههای اقتصادی را فراهم آورند.
قریشی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود دولت با جدیت و تدبیر بیشتر، مشکلاتی را که مردم با آن دستوپنجه نرم میکنند، به بهترین شکل برطرف کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.