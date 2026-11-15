اتحاد اقوام ایرانی، رمز ایستادگی در برابر دشمنان است + فیلم

گروه استان‌ها ـ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به بیش از ۲۶۰ روز حضور و ایستادگی مردم در تجمعات سنندج گفت: اقوام ایرانی با هر زبان و قومیتی، زیر پرچم ایران برای عزت و سربلندی کشور متحد هستند و هرگز زیر بار ذلت نمی‌روند.

کردستان اظهار کرد: مردم سنندج بیش از ۲۶۰ روز است که با وجود بمباران‌های سنگین و فشارهای فراوان، همچنان در صحنه حضور دارند و پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به جهانیان منتقل می‌کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین «میرمجید سیدقریشی»، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استاناظهار کرد: مردم سنندج بیش از ۲۶۰ روز است که با وجود بمباران‌های سنگین و فشارهای فراوان، همچنان در صحنه حضور دارند و پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به جهانیان منتقل می‌کنند.





وی افزود: ملت ایران از اقوام مختلف، از کرد و آذری تا فارس و دیگر اقوام، زیر یک پرچم برای حفظ عزت و سربلندی کشور متحد هستند و در برابر ظلم و استکبار ایستادگی می‌کنند.

قریشی با تأکید بر اینکه ملت ایران حاضرند برای عزت و استقلال کشور جانفشانی کنند، اما هرگز تن به ذلت ندهند، تصریح کرد: پیام روشن مردم این است که برای حفظ ایران و سربلندی این سرزمین تا پای جان ایستاده‌اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران در برابر مردم گفت: مسئولان باید قدر این ملت بزرگ و وفادار را بدانند و برای رفع مشکلات و فراهم کردن آسایش آنان تلاش بیشتری داشته باشند.

وی کاهش فشارهای اقتصادی و رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان باید شبانه‌روز برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و با تدبیر و فعالیت بیشتر، زمینه بهبود شرایط زندگی و کاهش دغدغه‌های اقتصادی را فراهم آورند.

قریشی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت با جدیت و تدبیر بیشتر، مشکلاتی را که مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به بهترین شکل برطرف کند.