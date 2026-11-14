مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان تأکید کرد؛
ملت ایران تا آخرین نفس پای آرمانهای انقلاب و رهبری ایستادهاند + فیلم
گروه استانها - مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان با تأکید بر نقش ایمان و توکل در پیروزی جبهه حق، گفت: ملت ایران با تکیه بر قدرت الهی و روحیه مقاومت، تا آخرین نفس پای آرمانهای انقلاب و رهبری ایستادهاند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجتالاسلام و المسلمین «وحید هدایتی»، مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به نقش هدایت الهی در استمرار انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام شهید از خاطرهای درباره امام خمینی (ره) نقل میکردند که ایشان از نخستین روزهای انقلاب، وجود دست قدرت الهی را در هدایت و حمایت از نظام احساس میکردند.
وی با اشاره به استمرار حضور مردم در تجمعات و اجتماعات مردمی افزود: شاید برای بسیاری باورپذیر نبود که ملت ایران بیش از هشت ماه در میدانها و خیابانها حضور داشته باشند، اما دست قدرت الهی قلبهای مردم را برای این حضور و همراهی هدایت کرده است.
هدایتی با بیان اینکه جهاد تنها به میدان نظامی محدود نمیشود، تصریح کرد: جهاد گاهی در میدان نبرد و پای لانچر، گاهی در عرصه اقتصادی و فعالیتهای تولیدی و گاهی نیز در تجمعات مردمی و حضور در میدان خیابان معنا پیدا میکند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان با استناد به آیه ۱۴۶ سوره آلعمران، سه ویژگی مهم مجاهدان در راه خدا را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین ویژگی مجاهدان، خدامحوری و خداباوری است؛ بهگونهای که خداوند در متن زندگی، تصمیمها و رفتار آنان حضور دارد.
وی با اشاره به اینکه قدرت واقعی جبهه حق تنها به امکانات و تجهیزات وابسته نیست، خاطرنشان کرد: قدرت و توان واقعی ما به اندازه ارتباطمان با خداوند متعال است و چهبسا گروههای اندکی که با ایمان و توکل بر خدا بر نیروهای بزرگ دشمن پیروز شدهاند.
هدایتی دومین ویژگی مجاهدان را استقامت در برابر سختیها و مصیبتها دانست و افزود: مجاهدان واقعی در مسیر خداوند هرگز دچار سستی و ضعف نمیشوند و این روحیه را باید از مکتب عاشورا و سیره شهدای بزرگ آموخت.
وی با اشاره به ایستادگی امام شهید در برابر استکبار جهانی گفت: ملت ایران شهادت میدهد که امام شهید تا آخرین لحظه در مسیر اسلام، قرآن و انقلاب اسلامی ایستادگی کرد و در برابر زیادهخواهیهای استکبار هیچگاه کوتاه نیامد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان همچنین با اعلام تجدید عهد مردم با رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: ملت ایران تا آخرین نفس و آخرین قطره خون پای منویات رهبری ایستادهاند و خونی که در رگ ملت جریان دارد، هدیه به رهبر است.
هدایتی در پایان با تأکید بر ضرورت انتقام خون امام شهید و شهدای کشور، خواستار تداوم ایستادگی و اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی در برابر دشمنان شد و خاطرنشان کرد: ملت ایران از تهدیدها و تجهیزات دشمن هراسی ندارد و نهضت مقاومت با قدرت ادامه خواهد داشت.
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