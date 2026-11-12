گروه استان‌ها - ۱۷۵ نجاتگر زن و مرد جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در چهاردهمین دوره کمیته اعطا و ارتقای درجه، از نظر آمادگی جسمانی، دانش تخصصی و مهارت‌های عملیاتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، چهاردهمین دوره کمیته اعطا و ارتقای درجه نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان کردستان با حضور ۱۷۵ نجاتگر زن و مرد و نظارت ارزیابان سازمان امدادونجات، از ۱۶ تا ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

«پیام جلالی» ، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: این دوره با هدف سنجش سطح آمادگی نیروهای عملیاتی و ارزیابی توانمندی‌های جسمانی، دانش تخصصی و مهارت‌های امدادی نجاتگران برگزار شد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای توان عملیاتی نیروهای امدادی افزود: برخورداری نجاتگران از آمادگی جسمانی مناسب، دانش تخصصی به‌روز و مهارت‌های استاندارد، از الزامات ارائه خدمات سریع، مؤثر و حرفه‌ای در حوادث و سوانح است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به جزئیات آزمون‌ها گفت: ارزیابی شرکت‌کنندگان در دو بخش آمادگی جسمانی و مهارت‌های تخصصی انجام شد. در بخش جسمانی، نجاتگران در آزمون‌هایی همچون درازونشست، پلانک، انعطاف نیم‌تنه، بارفیکس خوابیده، پرش طول درجا، پرش جفت به طرفین، دوی ۴۵ متر، دوی مارپیچ و تست کوپر شرکت کردند.

جلالی ادامه داد: در بخش مهارتی نیز توانمندی نجاتگران در حوزه‌های پیش‌بیمارستانی، جست‌وجو و نجات جاده‌ای، آوار، کوهستان، فضای معلق و اسکان اضطراری مورد ارزیابی قرار گرفت تا میزان آمادگی آنان برای مواجهه با شرایط مختلف عملیاتی سنجیده شود.

وی با بیان اینکه نجاتگران هلال‌احمر در خط مقدم پاسخگویی به حوادث و بحران‌ها قرار دارند، تصریح کرد: حفظ آمادگی جسمانی و تقویت مهارت‌های تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت و سرعت عملیات‌های امدادونجات دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان در پایان تأکید کرد: برگزاری مستمر دوره‌های ارزیابی و ارتقای درجه، گامی مؤثر برای توانمندسازی نیروهای امدادی و تقویت ظرفیت پاسخگویی استان در حوادث و بحران‌هاست و این جمعیت برنامه‌های آموزشی و مهارتی خود را با هدف ارتقای کیفیت خدمات امدادی دنبال می‌کند.